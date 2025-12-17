본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

하나손보, 에너지 취약계층에 연탄 나눔 봉사

최동현기자

입력2025.12.17 14:39

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나손해보험이 16일 서울 성북구 북정마을에서 에너지 취약계층을 지원하기 위한 '하나손해보험과 함께하는 사랑의 연탄 나눔 봉사활동'을 진행했다고 17일 밝혔다.


배성완 하나손해보험 대표가 임직원들과 연탄봉사를 하고있다. 하나손보

배성완 하나손해보험 대표가 임직원들과 연탄봉사를 하고있다. 하나손보

AD
원본보기 아이콘

이번 봉사활동은 겨울철 추위에 취약한 가정이 보다 따뜻하게 겨울을 보낼 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 배성완 하나손해보험 대표를 비롯해 임직원 30여명이 참여했다. 임직원들은 연탄 2000장을 배달하고 햇반·즉석국·즉석김 등으로 구성된 행복상자를 10가구에 전달했다. 임직원들은 비좁은 골목길을 오르내리며 연탄을 한 장 한 장 직접 옮기는 등 현장에서 구슬땀을 흘리며 이웃들에게 온기를 전했다.

이날 봉사에 참여한 배 대표는 "갑작스럽게 추워진 날씨로 한파에 취약한 이웃들에게 조금이나마 힘이 되고자 임직원들과 함께 현장을 찾았다"며 "앞으로도 하나손해보험은 지역사회와 따뜻한 마음을 나누는 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.


하나손보는 노인 무료급식 봉사, 장애인 배드민턴 선수채용, 환경 정화 캠페인, 보육원 지원 활동 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 이어가고 있다. 앞으로도 임직원이 직접 참여하는 나눔 활동을 중심으로 취약계층 지원과 사회적 가치 창출에 기여해 나갈 계획이다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 곳[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올해 돌아보니…우리 가족 "오구오구" 내 지갑은 "에구에구"

LG 에어컨 로고 뗐더니 진짜 金이였다 '대박'

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

자퇴 말리던 친구도 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜

비싼 집값에 결혼·출산 미룬다…'수도권 페널티' 사실로

덜 안전한 차가 더 잘 팔린다? 판매2위 모델3, 안전도 4등급

AI 고점 논란에도…글로벌 자산운용사, 현금 대신 주식

새로운 이슈 보기