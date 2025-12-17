코웨이라이프솔루션, '세이프닥'과 업무 제휴

비급여 의료비 할인 혜택 제공

코웨이라이프솔루션(코라솔)은 16일 의료복지 플랫폼 세이프닥과 업무 제휴를 체결하고 고객을 위한 의료 지원 서비스를 강화한다고 17일 밝혔다.

코웨이라이프솔루션과 세이프닥 관계자가 16일 업무 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 코웨이라이프솔루션 AD 원본보기 아이콘

세이프닥은 전국의 병·의원의 시술 정보, 비용, 이용 후기 등을 한눈에 비교할 수 있는 의료복지 플랫폼이다. 세이프닥과 제휴를 통해 코라솔 가입 고객이라면 누구나 전국 500여개 병·의원, 15개 진료과에서 비급여 의료비 할인 혜택을 누릴 수 있게 됐다. 이와 함께 병원별 시술 정보 확인, 맞춤 병원 추천, 빠른 예약 등 다양한 의료 편의 서비스도 제공된다.

코라솔은 실버 세대의 의료 편의와 비용 부담 완화를 위해 의료 지원 제휴를 지속해서 확대하고 있다. 안과 전문 진료기관인 밝은눈안과의원, 해외 의료지원 서비스를 제공하는 인슈플러스 등과 제휴를 통해 의료 지원 혜택을 넓혀가고 있다.

코라솔 관계자는 "앞으로도 고객이 일상에서 더 쉽고 편리하게 의료 서비스를 이용할 수 있도록 지원하고, 생활 전반을 아우르는 실버 케어 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



