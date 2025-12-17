"5천시간 동안 이어진 따뜻한 헌신"…광양제철소, 우수 봉사자 인증패





포스코 광양제철소(소장 고재윤)가 지난 16일 제철소본부에서 '3,000 시간 이상 우수봉사자 인증패 수여식'을 개최하며 지역 사회에 헌신적으로 봉사한 우수봉사자들을 격려했다.

수여식에는 고재윤 광양제철소장과 3,000 및 5,000 시간 봉사활동을 달성한 직원 등 16명이 참석했다.

이번 행사는 오랜 시간 꾸준히 지역사회를 위한 봉사활동을 이어온 직원들의 노고를 치하하고 지속가능한 봉사활동을 격려하고자 진행됐다. 누적 3,000시간 달성 직원에게는 제철소장 명의의 실버 인증패와 배지를 지급하며, 5,000시간 달성한 직원에게는 포스코 대표이사 명의의 골드 인증패와 배지가 수여된다.

정영수 생산기술부 과장이 누적 봉사시간 5,000시간을 달성하며 이날 골드 인증패의 주인공이 됐다. 정영수 과장은 발마사지재능봉사단, 프렌즈재능봉사단, 응급처치재능봉사단 등 다양한 재능봉사단에서 동시에 활동하며 지역사회를 위한 나눔문화 실천에 앞장서왔다.

또한, 정영수 과장이 소속된 제품출하섹션의 직원 봉사단인 '사랑의모임'에도 참여, 매월 지역 미혼모와 독거노인 생활지원금 후원을 위한 기부활동에도 참가하고 있다.

정영수 과장은 개인 여가시간과 연차 등을 활용해 꾸준히 봉사활동에 참여했으며, 매월 600시간가량 헌신하고 헌혈한 횟수도 누적 30회에 달한다. 정영수 과장은 "태안반도 기름유출 사고 당시 전국에서 수많은 사람들이 모여 위기 극복에 합심했던 사례를 계기로 우리 사회에 조금이나마 힘을 보태는 역할을 하고 싶어 봉사활동을 시작하게 됐다"며 "지금까지 저를 믿고 지지해주며 우리 사회를 위한 상생활동에 함께 해주신 모든 분들께 감사드린다"고 소회를 밝혔다.

이날 기준으로 봉사활동 3,000시간 이상을 달성한 광양제철소 직원은 총 103명에 달하게 됐다.

고재윤 광양제철소장은 격려사에서 "오랜 시간 지역사회를 위해 헌신해주신 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"며 봉사활동을 통해 얻은 경험이 여러분의 삶에 큰 힘이 되길 바라며, 오늘의 인증패 수여가 더 많은 직원들이 봉사에 동참하는 계기가 되길 바란다"고 당부했다.

한편, 포스코는 직원들의 봉사활동을 독려해 지역사회와 상생을 실천하고 우수봉사자에게는 성취감과 자부심을 느낄 수 있도록 나눔마일리지 인증제도를 운영하고 있다. 나눔마일리지 제도를 통해 봉사시간 200시간 달성자부터 10,000시간 달성 직원까지 봉사시간, 즉 나눔마일리지를 인증한 직원에게 봉사시간 구간별 인증패와 함께 다양한 선물을 지급하고 있다.





