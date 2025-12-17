본문 바로가기
바이오헬스

동아제약, '비타그란 비타민C 구미젤리 버라이어티팩' 선보여

정동훈기자

입력2025.12.17 09:41

시계아이콘00분 33초 소요
동아제약은 비타민C 브랜드 비타그란이 '비타그란 비타민C구미젤리 버라이어티팩'을 출시한다고 17일 밝혔다.


이번 버라이어티팩은 바스켓 형태의 벌크 타입 제품으로, 넉넉한 용량과 높은 활용도 그리고 귀여운 캐릭터가 적용된 디자인이 특징이다.

동아제약의 ‘비타그란 비타민C 구미젤리 버라이어티팩’ 제품. 동아제약

카카오선물하기 채널에서 99%의 선물 만족도를 기록하고 있는 비타민C 구미젤리 3종(▲오렌지 ▲복숭아 ▲포도)을 각 15포씩 총 45포 담겨있어 취향에 따라 다양한 맛을 즐길 수 있다.

쫀득한 식감과 새콤달콤한 과일 풍미로 간식처럼 즐길 수 있으며, 1포만 섭취해도 비타민C·비타민E·아연을 1일 영양성분기준치 100% 충족할 수 있다.


감사 인사·응원·격려 등 다양한 상황에서 부담 없이 선택할 수 있는 실속형 선물로, 최근 증가하는 건강 중심의 선물 트렌드와도 잘 맞아떨어진다.


'비타그란 비타민C구미젤리 버라이어티팩'은 카카오톡선물하기에서 만나볼 수 있다.

비타그란 관계자는 "비타그란 구미젤리를 꾸준히 사랑해 주신 소비자들의 요청을 반영해, 세 가지 맛을 한 번에 즐길 수 있는 버라이어티팩을 기획했다"며 "간편하게 비타민C를 챙기고 싶은 분들이나, 지인들에게 건강을 전하고 싶은 분들께 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다. 이어 "소비자들의 건강한 일상을 위한 제품들을 지속적으로 선보일 계획이니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
