본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

쿠첸, 한국백혈병어린이재단에 헌혈증 기부

이성민기자

입력2025.12.17 09:20

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임직원 자발적 참여로 기부 진행
소아암 등 중증질환 어린이에 전달

쿠첸은 한국백혈병어린이재단에 헌혈증 346매를 기부했다고 17일 밝혔다.


임직원들이 자발적으로 참여해 모은 헌혈증은 백혈병과 소아암 등 중증질환으로 혈액제제가 필요한 어린이들을 위해 전달했다. 이번 기부는 고액의 치료비로 어려움을 겪는 환아 가족들의 경제적 부담을 덜어주고 아이들이 안정적으로 치료에 집중해 건강을 되찾게 하는 데 기여할 예정이다.

쿠첸과 한국백혈병어린이재단은 16일 서울 성북구 재단 본부에서 헌혈증 전달식을 진행했다. 왼쪽부터 서은영 쿠첸 마케팅본부 상무와 서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장. 쿠첸

쿠첸과 한국백혈병어린이재단은 16일 서울 성북구 재단 본부에서 헌혈증 전달식을 진행했다. 왼쪽부터 서은영 쿠첸 마케팅본부 상무와 서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장. 쿠첸

AD
원본보기 아이콘

쿠첸 관계자는 "임직원들이 꾸준히 참여해 모아온 헌혈증이 도움이 필요한 어린이들에게 전달될 수 있어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 통해 따뜻한 나눔 문화를 확산하는 데 앞장서겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜[농업 바꾼 FTA]⑥ 자퇴 말리던 친구 "대기업보다 낫다"며 부러워해…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

치솟는 집값·월세 비상…EU, 범유럽 첫 부동산 대책 공개

새로운 이슈 보기