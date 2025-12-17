본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

강원도, 과학기술 R&D 전담 컨트롤타워 강원연구개발지원단 정식 출범

이종구기자

입력2025.12.17 09:05

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원특별자치도는 지난 16일 강릉시 과학단지로에 위치한 강원테크노파크에서 '(재)강원연구개발지원단' 현판 제막식을 열고, 강원 과학기술 연구개발(R&D) 전담 컨트롤타워의 정식 출범을 알렸다.

강원특별자치도는 지난 16일 강릉시 과학단지로에 위치한 강원테크노파크에서 '(재)강원연구개발지원단' 현판 제막식을 열고 있다. 강원도 제공

강원특별자치도는 지난 16일 강릉시 과학단지로에 위치한 강원테크노파크에서 '(재)강원연구개발지원단' 현판 제막식을 열고 있다. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 현판 제막식에는 김광래 강원특별자치도 경제부지사(이사장)를 비롯해 이은영 과학기술정보통신부 연구성과혁신정책관, 이형찬 강원특별자치도 전략산업과장, 김남수 강릉과학산업진흥원장, 황욱중 강원테크노파크 글로벌사업단장 등 관계기관 주요 인사들이 참석했다.


(재)강원연구개발지원단은 2025년 11월 1일 설립된 과학기술정보통신부 소관 비영리법인으로, 강원특별자치도의 과학기술 정책을 전담 수행하는 핵심 기관이다. 지역 과학기술 정책의 연구·기획·평가·관리와 함께 각종 과학기술 진흥 사업을 체계적으로 추진하며, 강원 지역 연구개발(R&D) 역량 강화와 혁신 생태계 조성을 책임지는 실행 기관 역할을 맡게 된다.

이번 현판 제막은 강원연구개발지원단의 공식 출범을 대내외에 알리는 한편, 과학기술정보통신부와 강원특별자치도 간 협업 체계를 한층 강화해 강원 과학기술 연구개발(R&D) 정책과 사업을 보다 체계적으로 추진하기 위한 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다.


김광래 강원특별자치도 경제부지사는 "강원연구개발지원단은 전국 최초로 독립 법인 형태로 출범한 강원특별자치도 과학기술 전담 기관으로, 도내 연구기관과 대학, 기업 등 다양한 혁신 주체를 유기적으로 연결하는 핵심 허브 역할을 수행하게 될 것"이라며 "강원특별자치도는 연구개발지원단이 안정적으로 정착하고 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.


강원연구개발지원단은 앞으로 정부의 과학기술 정책 방향에 발맞춰 강원형 전략산업 발굴, 지역 혁신 연구개발(R&D) 사업 기획, 연구 성과 확산 등을 추진하며, 강원특별자치도 연구개발(R&D) 생태계를 대표하는 허브 기관으로 자리매김해 나갈 계획이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜[농업 바꾼 FTA]⑥ "'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

치솟는 집값·월세 비상…EU, 범유럽 첫 부동산 대책 공개

새로운 이슈 보기