대웅제약, 건강친화기업 첫 인증…"직원 행복·건강 걱정 없는 회사"

대웅제약은 보건복지부와 한국건강증진개발원이 주관하는 '2025 건강친화기업 인증'을 획득했다고 17일 밝혔다.

'건강친화기업 인증제도'는 국민건강증진법 제6조의2에 근거해 2022년 신설된 제도로, ▲직장 내 건강친화적 환경 조성 ▲직원 건강관리 제도 ▲임직원 만족도 등 건강경영 전반을 엄격히 평가해 건강친화 제도를 모범적으로 운영하는 기업을 인증한다.

직원들이 힐리언스 코어운동센터에서 일대일 맞춤운동을 통해 건강 관리에 참여하고 있다. 대웅제약

대웅제약은 맞춤형 건강관리 프로그램 운영 역량을 높이 평가받았다. 힐리언스 코어운동센터의 근골격 개선 운동 프로그램 '대웅지킴이'를 중심으로 디지털 헬스케어와 만성질환·비만 관리까지 아우르는 체계를 구축해온 점이 주요 성과로 꼽혔다.

대웅제약은 2015년부터 전문 헬스케어 기관 '힐리언스 코어운동센터'와 협력해 사내 운동 프로그램 '대웅지킴이'를 운영하고 있다. 프로그램은 그룹운동과 1대 1 맞춤운동으로 구성된다.

그룹운동은 장시간 좌식 근무로 발생하기 쉬운 거북목, 라운드 숄더, 허리 불편감, 골반 불균형 등 근골격계 문제 개선에 초점을 맞춘다. 1대 1 맞춤운동은 직원 개인의 신체 상태와 운동 목적을 분석해 통증 완화와 체력·체형 개선을 돕는 방식으로 운영되며, 세밀한 코칭을 통해 지속 가능한 운동 습관 형성을 지원한다. 이 같은 체계적인 운동 프로그램은 신체 기능 회복과 통증 개선은 물론 업무 몰입도 향상에도 기여하며, 임직원 만족도 조사에서 2년 연속 최고등급 S를 기록했다.

대웅지킴이는 신체 건강뿐 아니라 마음 건강 회복 프로그램도 함께 운영한다. 싱잉볼과 와식 명상 프로그램을 통해 심신 안정을 돕고, 최근에는 카페인냅과 호흡·스트레칭·아로마·사운드 명상을 결합한 힐링냅을 도입해 피로 회복을 지원하고 있다.





