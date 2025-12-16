동아대 ROTC, 국방부 평가 ‘최우수’… 부산·경남 대표 명문 입증

2025년 학군 사관후보생 설치대학 평가서 권역별 최우수 대학 선정

동아대학교 학군단(ROTC)이 국방부 평가에서 최우수 성적을 거두며 위상을 다시 한번 입증했다.

동아대학교(총장 이해우)는 국방부가 주관한 '2025년 학군 사관후보생 설치대학 평가' 결과, 동아대가 '최우수 대학'에 선정됐다고 16일 전했다.

이 평가는 학군단이 설치된 전국 119개 대학을 대상으로 2년 주기로 실시, 군·권역별로 최우수 대학 12곳이 선정됐다. 동아대는 이 가운데 부산·경남 권역 최우수 대학으로 이름을 올렸으며, 우수 대학에는 국방부 장관상이 수여된다.

동아대 학군단은 대학과 군 간 운영협약 체결을 비롯해 학군단 홈페이지 개편, 탐방비와 교육장비·비품 지원 확대 등 체계적인 사전 준비와 적극적인 운영 지원에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

이승현 동아대 학군단장은 "이해우 총장님을 비롯한 대학 관계자들의 지속적인 관심과 지원이 국방부 평가 최우수 학군단과 육군학생군사학교 우수 학군단 선정이라는 성과로 이어졌다"며 "우수한 학군사관후보생을 선발해 학교의 전통과 명예를 더욱더 높이겠다"고 말했다.

1961년 전국 최초로 창설된 학군단 중 하나인 동아대 ROTC는 남영신 전 육군참모총장(예비역 대장·교육학과 81학번·학군 23기)을 비롯해 6명의 장군과 4500여명의 장교를 배출한 명문 학군단이다.

동아대 학군단은 국방부 평가 최우수 학군단에 통산 11차례 선정, 교육사열 우승 11회, 하계 입영훈련 전국 1위 8회, 임관성적 전국 1위 3회 등 굵직한 성과를 이어오며 국내 대표 학군단으로서의 명성을 공고히 하고 있다.





