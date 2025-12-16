본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

민주, 대한상의 만나 "재생에너지 자립도시 특별법 조속 통과" 약속

황서율기자

입력2025.12.16 14:29

시계아이콘01분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한상의, 지역 전력요금 차등화 등 제안
민주 "여러 제안들 정부와 상의해 피드백"

더불어민주당이 대한상공회의소 회장단을 만나 재생에너지 자립 도시 특별법의 신속 처리 등 지역 균형 발전을 위한 기업들의 활동을 적극 지원하겠다고 약속했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

16일 서울 중구 상의회관 챔버라운지에서 열린 민주당과 대한상의의 비공개 정책간담회 직후 권향엽 민주당 대변인은 기자들과 만나 "(대한상의에서) 지역 균형 발전 차원에서 제안했던 것 중 재생에너지 자립 도시 특별법 조속 통과를 희망하는 내용이 있었다"며 "이와 관련해 (민주당은) 특별법이 조속하게 통과할 수 있게 최선을 다하겠다는 말씀을 드렸다"고 밝혔다.

재생에너지 자립 도시 특별법은 재생에너지 기반 친환경 전력 및 산업입지를 공급해 성장 유망 산업을 유치하고 환경친화적인 에너지 도시를 조성해 재생에너지 활용 촉진과 지역 균형 발전을 도모하는 법이다.


권 대변인은 "아직 법안은 계류 중"이라며 "전남 등 지역에서 국가 인공지능(AI) 센터 설립을 지정하기도 했고, 울산도 (AI 센터 설립을) 추진하려는 데 이런 것들에 대한 정부 차원의 지원과 국산 기자재 활용도를 높일 정부 차원의 정책 추진이 필요하다는 요청이 있었다"고 부연했다.


또 대한상의는 지역 기업활동 수도권 전력망 포화 문제 해소 및 지역 기업 전력 요금 차등화도 요구했다. 이러한 요구에 대해 권 대변인은 "전기사업법 분산 에너지 조항에 따르면 지역별 차등 전기요금 도입 관련 규정이 있는데 필요성을 적극 공감하고 세부적인 방안에 대해선 외부 전문기관에 연구용역을 진행 중이기 때문에 같이 상의해 적극 검토하기로 했다"고 말했다. 국내 태양광 산업 침체에 대응한 생산세액공제 필요성도 제기돼 민주당은 지원방안을 논의하기로 했다.

정청래 대표는 이날 공개 모두발언에서 "기초단체장을 만나면 지역소멸 위기, 인구감소 얘기를 하는데, 그러면서 반드시 나오는 얘기가 기업 유치다"라며 "지역소멸 위기 (극복), 국가 균형 발전을 위해 기업이 어디에서 어떻게 공장을 짓고 활동하는지가 대단히 중요한 사안이 아닐 수 없다"고 지역 균형 발전에서의 기업의 역할을 강조했다.


정 대표는 "기업들이 지역발전을 위한 제반 조치에 대해 건의·요청을 해주시면 (민주당은) 그 부분에 대해 진지하게 답변하고, 이날 다 못 해 드린 말씀은 추후 석달 쯤 (뒤에) 다시 찾아뵙고 답변을 드리겠다"고 말했다.


최태원 대한상의 회장은 모두발언에서 "이날 간담회에서 특구 정책 같은 발전전략과 함께 지역 전력 시스템 문제, 지역 투자 유인 방안 등 다양한 의견이 제시될 것"이라며 "한방에 해결책이 나오진 않겠지만 이날을 계기로 대화가 있다면 긍정적인 방안이 모색될 것"이라고 전했다.


권 대변인은 "여러 제안에 대해 정부 부처와 상의해, 한 달 이내 피드백 드리겠다는 약속을 했다"고 전했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 여행 왔으면 이건 꼭 해야지" 카드 꽂았다…문구·서점 제치고 성장률 1위 "한국 여행 왔으면 이건 꼭 해야지" 카드 꽂았다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

경찰, 김건희특검 추가 압수수색…한학자 총재 내일 접견 조사

새로운 이슈 보기