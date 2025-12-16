광주신세계-서구청 '고향사랑기부제' 활성화 맞손

장수나주곰탕·들기름메밀면 등 답례품 증정

㈜광주신세계와 서구청이 '고향사랑기부제' 활성화를 위해 손을 맞잡았다.

광주신세계는 사원들을 대상으로 사무실과 휴게실에 홍보물을 부착하는 등 '고향사랑기부제' 현장 홍보 활동을 진행했다고 16일 밝혔다.

고향사랑기부제란 개인이 자신의 주소지 이외의 지자체에 기부하면, 세액공제 혜택과 답례품을 받고, 지방자치단체는 모인 기부금을 주민복지증진에 사용하는 제도다.

혜택은 연말 정산 시 세액공세를 받을 수 있다. 10만원 이하 기부할 경우 전액 세액공제를, 10만원 초과 기부할 경우 16.5%의 세액공제를 받을 수 있다. 또한 답례품은 10만원 이상부터 지급되며, 기부금액의 30% 범위 내에서 답례품을 증정한다.

답례품은 실생활에 필요한 물품과 미식 답례품 등 다양한 품목이 마련돼있다.

대한민국 제16대 조리명장으로 유명한 '넷플릭스' 흑백요리사 안유성 명장의 '장수나주곰탕', '들기름메밀면', '다시마 식초&간장세트', '가매텐동' 밀키트와 대한민국 제16대 제과제빵명장 마옥천 제빵사의 '베비에르 마왕파이 3종 세트', '베비에르 딸기/블루베리 파이' 중에 선택가능하다.

이밖에도 한우와 한돈세트, '황솔촌' 양념돼지갈비, '운림가' 김치세트, 사과, 블루베리 등 30여가지의 다양한 품목이 마련돼있다.

앞서 광주신세계는 12월 초 광주 서구와 '고향사랑기부제 활성화 및 사회공헌 활동을 위한 업무협약'을 체결한 바 있다. 이에 광주신세계는 사원들을 대상으로 고향사랑기부제 홍보 및 참여를 독려하고, 서구는 답례품 확대에 나서기로 협의했다.

이동훈 광주신세계 대표이사는 "현지법인으로서 지역 균형발전에 도움이 되길 바라는 마음으로 고향사랑기부제를 널리 알리고자 노력하고 있다"며 "더 많은 사원과 고객들이 참여할 수 있기를 바란다"고 말했다.





