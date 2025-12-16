코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매도에 하락하며 4050선으로 밀렸다.

코스피는 16일 오전 9시57분 기준 전거래일 대비 39.73포인트(0.97%) 하락한 4050.86을 기록했다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.07% 오른 4093.32로 출발했으나 외국인과 기관의 동반 순매도에 하락으로 전환했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1834억원과 2767억원을 순매도했다. 반면 개인은 4754억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락하고 있다. 의료·정밀기기, 기계·장비, IT 서비스 등이 1% 이상 밀리고 있다. 반면 전기·가스, 증권, 제약, 통신 등은 소폭 상승하고 있다

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 103,400 전일대비 1,400 등락률 -1.34% 거래량 10,126,189 전일가 104,800 2025.12.16 11:20 기준 관련기사 분위기 좋은 로봇업종에 주목할 때...투자금이 더 필요하다면?정책 훈풍에 로봇업종 강세…연말·연초까지 모멘텀 이어진다우리은행, 삼성월렛 머니·포인트 가입자 100만명 돌파 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 300원(0.29%) 하락한 10만4500원에 거래됐다. 또한 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 419,250 전일대비 23,250 등락률 -5.25% 거래량 161,994 전일가 442,500 2025.12.16 11:20 기준 관련기사 코스피, 4150선 회복…SK하이닉스, 1%대 ↑코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합기회를 놓치지 않는 스탁론 투자자들...바구니에 담긴 종목은 전 종목 시세 보기 close , HD현대중공업, 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 873,000 전일대비 35,000 등락률 -3.85% 거래량 86,376 전일가 908,000 2025.12.16 11:20 기준 관련기사 1년 전보다 200% 넘게 상승 '너무 잘 나갔나'…투자경고에 발목잡힌 한화에어로스페이스코스피, 4160선 마감…삼성전자·SK하이닉스 1%대↑코스피, 4150선 회복…SK하이닉스, 1%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close 등은 3% 이상 빠졌으며 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 539,000 전일대비 15,000 등락률 -2.71% 거래량 1,484,908 전일가 554,000 2025.12.16 11:20 기준 관련기사 분위기 좋은 로봇업종에 주목할 때...투자금이 더 필요하다면?1년 전보다 200% 넘게 상승 '너무 잘 나갔나'…투자경고에 발목잡힌 한화에어로스페이스정책 훈풍에 로봇업종 강세…연말·연초까지 모멘텀 이어진다 전 종목 시세 보기 close , 현대차, 두산에너빌리티, 삼성물산, SK스퀘어 등은 1% 이상 밀렸다. 반면 삼성바이오로직스는 1.19% 오르고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 14.69포인트(1.56%) 빠진 924.14를 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2922억원과 673억원을 순매도했다. 반면 개인은 3989억원을 순매수했다.

업종별로는 비금속이 3.58% 빠지고 있으며 전기·전자, 기계·장비 등이 2% 이상 하락하고 있다. 또한 금속, 운송장비·부품, 화학, 운송·창고 등도 1% 이상 밀리고 있다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 426,000 전일대비 10,000 등락률 -2.29% 거래량 190,777 전일가 436,000 2025.12.16 11:20 기준 관련기사 개인vs외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐정책 훈풍에 로봇업종 강세…연말·연초까지 모멘텀 이어진다코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 1.61% 밀린 42만9000원에 거래됐다. 또한 로보티즈, 에코프로는 5% 이상 하락하고 있으며 에코프로비엠, 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 460,000 전일대비 18,500 등락률 -3.87% 거래량 130,249 전일가 478,500 2025.12.16 11:20 기준 관련기사 개인vs외인 '천스닥' 주도주 두고 동상이몽… 바이오냐 이차전지냐코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라 전 종목 시세 보기 close 도 4% 이상 급락했다. 이 밖에 리노공업, 에임드바이오, 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 193,700 전일대비 2,100 등락률 -1.07% 거래량 480,138 전일가 195,800 2025.12.16 11:20 기준 관련기사 코스피, 4160선 마감…삼성전자·SK하이닉스 1%대↑에이비엘바이오, ESMO IO ABL503 포스터 발표 성황리 종료코스피, FOMC 안도 랠리에도 상승분 반납…코스닥도 약보합 전 종목 시세 보기 close 도 3% 이상 밀리고 있다. 반면 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 98,200 전일대비 6,900 등락률 +7.56% 거래량 3,338,927 전일가 91,300 2025.12.16 11:20 기준 관련기사 개미들, 기술주 약세에도 '줍줍'…AI·반도체 조정, 바이오는 질주코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등기회가 왔다면 제대로 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 과 펩트론은 각각 4.05%, 1.30% 상승하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



