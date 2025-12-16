본문 바로가기
시황

코스피, 외인·기관 순매도에 4050선으로 밀려

유현석기자

입력2025.12.16 10:01

코스피가 외국인과 기관의 동반 순매도에 하락하며 4050선으로 밀렸다.

연합뉴스

연합뉴스

코스피는 16일 오전 9시57분 기준 전거래일 대비 39.73포인트(0.97%) 하락한 4050.86을 기록했다.


이날 지수는 전거래일 대비 0.07% 오른 4093.32로 출발했으나 외국인과 기관의 동반 순매도에 하락으로 전환했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1834억원과 2767억원을 순매도했다. 반면 개인은 4754억원을 순매수했다.


대부분의 업종이 하락하고 있다. 의료·정밀기기, 기계·장비, IT 서비스 등이 1% 이상 밀리고 있다. 반면 전기·가스, 증권, 제약, 통신 등은 소폭 상승하고 있다


시가총액 상위종목에서는 삼성전자 가 전거래일 대비 300원(0.29%) 하락한 10만4500원에 거래됐다. 또한 LG에너지솔루션 , HD현대중공업, 한화에어로스페이스 등은 3% 이상 빠졌으며 SK하이닉스 , 현대차, 두산에너빌리티, 삼성물산, SK스퀘어 등은 1% 이상 밀렸다. 반면 삼성바이오로직스는 1.19% 오르고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 14.69포인트(1.56%) 빠진 924.14를 기록했다.


투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2922억원과 673억원을 순매도했다. 반면 개인은 3989억원을 순매수했다.


업종별로는 비금속이 3.58% 빠지고 있으며 전기·전자, 기계·장비 등이 2% 이상 하락하고 있다. 또한 금속, 운송장비·부품, 화학, 운송·창고 등도 1% 이상 밀리고 있다.


시총 상위종목에서는 알테오젠 이 전거래일 대비 1.61% 밀린 42만9000원에 거래됐다. 또한 로보티즈, 에코프로는 5% 이상 하락하고 있으며 에코프로비엠, 레인보우로보틱스 도 4% 이상 급락했다. 이 밖에 리노공업, 에임드바이오, 에이비엘바이오 도 3% 이상 밀리고 있다. 반면 디앤디파마텍 과 펩트론은 각각 4.05%, 1.30% 상승하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

