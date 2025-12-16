새해 핵심 테마는 고배당·정책·AI…KB자산운용, 연말 투자 가이드

KB자산운용은 연말을 맞아 고배당·정책수혜·인공지능(AI)을 핵심 테마로 구성한 '2026년 대비 전략 상품' 3종을 제안한다고 16일 밝혔다.

3종은 ▲KB RISE 대형고배당10 TR ETF ▲KB 새로운 대한민국 펀드 ▲KB RISE 글로벌 AI밸류체인 ETF 모아드림 펀드 등이다.

글로벌 경기와 국내 정책 환경 변화, AI 인프라 투자 확대 등 시장을 둘러싼 구조적 변화가 본격화하고 있는 만큼 배당소득 분리과세 수혜, 정부 육성 산업, 글로벌 AI 트렌드를 균형 있게 담았다.

고배당 전략 상품으로는 'KB RISE 대형고배당10 TR ETF'를 추천했다. 최근 배당소득 분리과세 시행과 정부의 주주환원 강화 정책에 따라 안정적 현금흐름을 찾는 수요가 늘어나고 있다는 판단에서다.

상장지수펀드(ETF)는 토탈리턴(TR) 구조로 배당을 전액 재투자해 복리 효과를 높이고, 대형주 중심으로 안정성과 절세 효과를 동시에 추구할 수 있다. 연초 이후 수익률은 110.16%에 달한다.

정책 수혜 전략 상품으로는 'KB 새로운 대한민국 펀드'를 제시했다. AI·바이오·첨단 제조업·친환경 에너지 등 6대 첨단 전략 산업을 중심으로 정책 방향성과 산업 수요, 기업의 구조적 성장성을 반영해 투자하는 액티브 전략 펀드다. 지난 7월 설정 이후 수익률은 23.07%를 기록했다.

마지막으로 글로벌 성장 전략 상품으로는 AI 테마형 EMP 상품인 'KB RISE 글로벌 AI밸류체인 ETF 모아드림 펀드'를 제안했다. 글로벌 대형 기업의 AI·데이터센터 투자 확대로 반도체·클라우드·AI 서비스 등 밸류체인 전반의 성장세가 이어지는 가운데 국가나 산업의 쏠림 없이 AI 인프라·소프트웨어·서비스 등 주요 영역에 분산 투자할 수 있도록 설계했다. 연초 이후 수익률은 41.58%다.

장순모 KB자산운용 상품전략본부장은 "내년은 고배당, 정책수혜 산업, AI를 중심으로 한 구조적 성장 흐름이 시장을 주도할 것으로 본다"며 "KB자산운용이 마련한 전략 상품을 활용한다면 내년 포트폴리오를 보다 체계적이고 안정적으로 구성할 수 있을 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



