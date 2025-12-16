[오늘의신상]GS25, K위스키 '기원x셰프 에드워드 리 에디션' 출시

홍고추 풍미 입힌 세계 최초 K위스키

'와인25플러스' 통해 16일부터 선착순 주문

GS리테일 이 운영하는 편의점 GS25가 K위스키 브랜드 '기원'(KI ONE), 셰프 에드워드 리와 협업한 한정판 위스키를 출시한다고 16일 밝혔다.

'기원x셰프 에드워드 리 에디션'은 국내산 홍고추 풍미를 입힌 세계 최초 K위스키다. 홍고추를 오크통에 담아 풍미를 입힌 뒤 기원 위스키를 다시 채우고 숙성해 홍고추 특유의 향과 매콤함이 위스키에 자연스럽게 녹아들도록 최종 설계됐다.

GS25가 주류 스마트오더 '와인25플러스'를 통해 K위스키 '기원X셰프 에드워드 리 에디션'을 단독 출시한다. GS리테일 제공

이 제품은 첫 향에서 홍고추와 바닐라, 잘 익은 과실의 향이 차례로 퍼지고 한 모금 후에는 홍고추의 매운맛이 입안을 가득 채우는 것이 특징이다.

기원x셰프 에드워드 리 에디션은 GS25의 주류 스마트오더 시스템 '와인25플러스'에서 선착순 주문한 후 가까운 GS25 매장, GS더프레시 매장을 통해 수령할 수 있다. 도수는 57.5도이며 가격은 1병(700㎖ 기준) 19만8000원이다. 내년 1월에는 GS25 오프라인 매장에도 출시될 예정이다.

김선미 GS리테일 와인25플러스팀 매니저는 "K위스키부터 지역 농가 상생형 주류까지 GS25의 와인25플러스가 K주의 저변 확대에 중심 플랫폼으로 역할을 수행하고 있다"며 "특히 2025년 세계적 위스키 품평회에서 최고의 위스키 중 하나로 선정되며 K위스키의 우수성을 입증한 '기원'과의 다양한 협업을 지속 강화해 나갈 방침"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



