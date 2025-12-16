본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

ACE KRX금현물 ETF, 순자산액 3조5000억 돌파

박형수기자

입력2025.12.16 08:44

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국투자신탁운용은 ACE KRX금현물 상장지수펀드(ETF)의 순자산액이 3조5000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다.


ACE KRX금현물 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2021년 국내 자산운용사 가운데 최초로 선보인 금 현물형 상품이다. 기초지수는 한국거래소가 산출·발표하는 'KRX 금현물 지수'이고, 현물형 상품인 만큼 확정기여(DC)형 및 개인형 퇴직연금에서 70% 한도까지 투자할 수 있다.

한국거래소에 따르면 15일 기준 ACE KRX금현물 ETF의 순자산액은 3조5580억원으로 집계됐다. 작년 말 기준 순자산액 6228억원에서 471%가량 성장했다.


ACE KRX금현물 ETF의 성장세 배경으로는 개인투자자 중심 순매수세가 꼽힌다. ETF CHECK에 따르면 올해 들어 개인투자자들은 해당 ETF를 1조1349억원 순매수한 것으로 집계됐다.


개인투자자 순매수를 포함한 전체 자금유입액도 2조1927억원으로, 시장의 높은 관심을 나타냈다. ACE KRX금현물 ETF가 기록한 자금유입액은 국내 상장 ETF 중 5위에 해당한다.

성과도 우수하다. ACE KRX금현물 ETF는 지난해 말 대비 수익률 59.41%를 기록했다. 최근 1년과 3년 수익률 또한 63.87%와 167.10%로 집계됐다. 상장 이후 수익률 또한 191.44%에 달한다.


남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "미국 연방준비제도의 금리 인하와 각국 중앙은행의 금 수요 등을 고려할 때 2026년에도 금 가격 상승은 이어질 것"이라며 "ACE KRX금현물 ETF는 포트폴리오 분산 수단으로 활용도가 높은 만큼 연금계좌 등을 활용해 투자하면 좋을 것"이라고 말했다.


ACE KRX금현물 ETF는 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 또한 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있어 유의해야 한다.


ACE KRX금현물 ETF, 순자산액 3조5000억 돌파
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

"일본 여행 어쩌나" 전기 끊기고 항공편 대규모 결항…日 홋카이도 폭설 '비상'

"해리포터 투명망토처럼" KAIST, 차세대 '클로킹' 원천기술 개발

"내가 미스 핀란드다" 정치인들 눈찢기 인증…"인종차별 아니라고?" 뭇매

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

'소문난 잔치' 더 핑크퐁, 상장 후 최저가

새로운 이슈 보기