KMI·SISI 국제해운포럼 개최… 북극항로·세계 해운시장 전망 논의

한·중 해운 전문가 상하이서 한 자리

한국해양수산개발원(KMI·원장 조정희)은 지난 10일 중국 상하이 밀레니엄 홍차오 호텔에서 상하이국제해운연구중심(SISI·비서장 장지에슈)과 공동으로 'KMI-SISI 국제해운포럼'을 개최했다.

KMI-SISI 국제해운포럼은 한·중 양국의 해운·항만·물류 분야 기업과 정부, 공공기관, 학계 관계자들이 주요 해운 현안을 논의하는 국제 협력 플랫폼으로, 2009년부터 두 기관이 공동 개최해 왔다.

2023년부터는 중국선주협회와 한국해운협회가 공동 주관기관으로 참여하며 교류 범위를 확대하고 있다.

올해 포럼은 KMI 중국연구센터 설립 20주년을 기념하는 의미를 담아 기념 포럼 형식으로 진행됐으며, 중국건설은행이 공동 주관기관으로 참여했다.

한국해양수산개발원이 지난 10일 중국 상하이 밀레니엄 홍차오 호텔에서 상하이국제해운연구중심과 공동으로 'KMI-SISI 국제해운포럼'을 개최하고 있다. KMI 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 포럼에는 한·중 해운업계와 물류기업, 공공기관 관계자 등 전문가 약 150여명이 참석해 '세계 해운시장 전망과 주요 이슈'를 주제로 발표와 토론을 진행했다.

개회식에서는 조정희 KMI 원장의 개회사(최상희 부원장 대독)를 시작으로 최재하 주상하이 부총영사, 우하우 중국건설은행 상하이글로벌금융서비스센터 총경리의 축사가 이어졌다.

주제 발표에서는 위민리 중국건설은행 본부 부경리가 중국 경제 현황과 전망을 설명하며, 제15차 5개년 계획을 계기로 고품질 성장으로의 전환이 본격화될 것이라고 내다봤다. 한재현 한국은행 상하이사무소 소장은 세계 경제 둔화 가능성을 언급하며 글로벌 교역 증가세 약화를 전망했다.

내년도 해운시장 전망과 관련해 정징원 SISI 국제해운연구소 부소장은 컨테이너시장이 하방 압력에 직면할 것으로 분석했고, 황수진 KMI 해운산업연구실장은 건화물선 시장이 선형별로 혼조세를 보일 것으로 예상했다.

장지에슈 SISI 비서장이 좌장을 맡은 종합토론에서는 '북극항로 발전과 전망'을 주제로 한·중 전문가들의 심도 있는 논의가 이어졌다. 한국 측에서는 김경훈 한국해운협회 이사와 류희영 KMI 전문연구원이, 중국 측에서는 왕하이밍 COSCO Shipping 특수운송 안전감독부 총경리와 푸산산 상하이해사대학교 교수가 참여했다.

조정희 KMI 원장은 "급변하는 글로벌 환경 속에서 해운기업은 중장기 경쟁 전략과 지속 가능한 운항 체계를 재정비해야 한다"며 "이번 포럼은 북극항로와 글로벌 리스크, 해운 탈탄소화 등 주요 현안을 종합적으로 논의한 뜻깊은 자리였다"고 말했다. 이어 "KMI는 앞으로도 글로벌 해운 이슈 연구와 산업 발전에 지속적으로 기여하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>