본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산지방보훈청, 취약계층 국가유공자 겨울철 집중 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.16 08:28

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12월부터 내년 2월까지

안부확인·현장점검 강화

부산지방보훈청(청장 이남일)은 겨울철 한파에 대비해 취약계층 국가유공자가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 '겨울철 취약계층 국가유공자 집중지원 계획'을 추진한다.


부산지방보훈청은 한파가 예상되는 12월부터 내년 2월까지를 '겨울철 취약계층 국가유공자 집중지원기간'으로 정하고, 해당 기간 보보안심콜 등 국가유공자 안부확인 시스템을 활용한 자체 안부확인 서비스를 강화할 방침이다.

또 지자체와 협력해 겨울철 복지 위기가구를 발굴하고 점검을 실시하는 등 취약계층 국가유공자에 대한 보호 체계를 촘촘히 운영할 계획이다.


연말연시와 설 명절 기간에는 고독사 위험군 등 취약계층 국가유공자를 직접 방문해 건강 상태와 난방 여건을 점검하고, 지원받을 수 있는 각종 복지서비스를 안내할 예정이다.


이남일 부산지방보훈청장은 "국가를 위해 희생하고 헌신하신 보훈가족이 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 현장 중심의 지원을 강화하겠다"며 "촘촘한 돌봄과 선제 대응으로 보훈 사각지대가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산지방보훈청.

부산지방보훈청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

"일본 여행 어쩌나" 전기 끊기고 항공편 대규모 결항…日 홋카이도 폭설 '비상'

"해리포터 투명망토처럼" KAIST, 차세대 '클로킹' 원천기술 개발

"내가 미스 핀란드다" 정치인들 눈찢기 인증…"인종차별 아니라고?" 뭇매

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

"케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"

새로운 이슈 보기