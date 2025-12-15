HMM, 내년 북유럽항로에 '허브 앤 스포크' 전략 도입

핵심 거점 항만 위주로 기항지 축소

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 50 등락률 -0.24% 거래량 1,178,042 전일가 20,750 2025.12.15 15:30 기준 관련기사 HMM 부산 이전, '총파업' 반발 속 오늘 막판협상HMM, 물품기부 등 임직원 사회공헌활동 활발HMM 부산 이전 로드맵 작성에 내부 반발…노조, 결의대회 예고 전 종목 시세 보기 close 이 내년 4월부터 아시아~북유럽항로에 '허브 앤 스포크' 전략을 도입한다고 15일 밝혔다. 핵심 거점 항만 위주로 기항지를 줄이는 대신 지선망을 구축해 서비스 효율을 극대화한다.

HMM과 일본 원(ONE), 대만 양민 등 3개사로 구성된 '프리미어 얼라이언스'는 이날 내년 4월부터 시행될 신규 서비스 운영안을 발표했다.

부산항에 HMM 컨테이너선이 정박돼 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

북유럽, 지중해, 북미, 아시아, 중동 등 주요 항로를 포함하는 운영 안에서 가장 눈에 띄는 것은 북유럽항로 개편이다. 프리미어 얼라이언스는 북유럽항로에서 다수의 항만에 직접 기항하던 기존의 방식에서 물동량이 집중되는 핵심 거점 항만 위주로 기항지를 축소한다. 거점 항만에 지선망(Spoke)을 구축해 서비스 효율을 극대화할 예정이다.

가장 큰 변화가 있는 노선은 HMM의 2만4000TEU급 초대형 컨테이너선이 투입되는 FE3서비스와 FE4 서비스다. FE3 서비스는 중국과 유럽의 핵심 허브를 잇는 고속도로 역할을 수행하기 위해 기항지를 11개에서 8개로 축소한다. 기항지는 칭다오(중국) - 닝보(중국) - 옌톈(중국) - 싱가포르 - 알헤시라스(스페인) - 펠릭스토우(영국) - 함부르크(독일) - 앤트워프(벨기에) 순이다.

FE4 서비스는 부산항을 동북아의 핵심 허브로 삼아 북유럽 주요 항만으로 직행한다. 13개의 기항지를 5개로 축소해 화물 운송 시간을 단축할 예정이며, 기항지는 상하이(중국) - 부산(한국) - 로테르담(네덜란드) - 함부르크 - 르아브르(프랑스) 순이다.

허브 항만에서 제외된 항만 중 가오슝(대만), 샤먼(중국)에는 프리미어 얼라이언스 3사가 공동으로 신규 피더(Feeder) 서비스를 개설할 예정이다. 이 서비스는 부산을 환적항으로 활용해 부산항의 물동량 증대에도 기여할 것으로 기대된다.

HMM 관계자는 "단순한 항로 변경이 아니라 고객에게 예측 가능한 서비스를 제공하기 위한 전략적 결단"이라며 "허브 앤 스포크 전략을 통해 HMM의 서비스 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>