'대구교육상' 수상자 선정…최순나 도서관장·이병옥 전 교육국장·박신영 교사

대구시교육청은 16일 대구학생문화센터 대공연장에서 '제39회 대구교육상'을 시상한다.

'대구교육상'은 대구교육 발전을 위해 공적을 쌓은 이들에게 주는 상으로, 유아, 특수교육, 초등교육, 중등교육, 교육행정평생교육 부문에서 탁월한 공적을 쌓은 공로자들을 대상으로 해마다 각계·각층에서 추천받아 선정하고, 1987년부터 지난해까지 110명이 수상하는 영예를 안았다.

올해는 초등교육 및 중등교육 부문에서 대구교육을 한 단계 도약시키는데 기여한 (초등교육 부문) 최순나 사립공공연암도서관 관장, (중등교육 부문) 이병옥 대구광역시교육청 전 교육정책국장, 박신영 대구일마이스터고등학교 교사 등 3명이 수상자로 선정됐다.

초등교육 부문 수상자인 최순나 관장은 교직 재직 시 삶이 연계된 글쓰기 교육을 꾸준히 실천해 학생 저자 도서 20여권을 출판하고, 교원 저자 문화 확산에 크게 기여했다. 퇴임 후에도 지역 도서관 관장 및 학부모 교육 강사로 활동하며 평생 교육자로서 지역사회 독서문화 확산에 헌신한 공로를 인정받았다.

중등교육 부문 수상자인 이병옥 전 교육정책국장은 '모든 학생의 학력 향상'을 최우선 목표로 설정하고 기초·기본 학력 책임 지도 시스템을 획기적으로 구축하는데 정책적 리더십을 발휘했다. 또한 고교 다양화 및 자율화 정책을 선도적으로 추진하고, 학교 경영의 자율성과 책무성을 강화하는 성과 중심 학교 평가 체제를 도입하는 등 대구 교육 정책의 패러다임 혁신에 공헌했다.

중등교육 부문 수상자인 박신영 교사는 대구일마이스터고 글로벌산학협력부장으로서 독일 등 해외 유수 직업교육기관 및 기업과 협력 네트워크를 구축해 졸업생의 해외 취업을 성사시키는 등 글로벌 직업교육의 위상을 제고했다. 또한, 14년 동안 방송통신중·고등학교에서 수업을 지속하며 만학도에게 배움의 기쁨을 전하는 평생학습을 실천하고, 예술·메이커 융합 교육을 통해 학생들의 창의적 역량 함양에 기여했다.

강은희 대구교육감은 "대구교육상은 학교경영, 교육연구, 학생지도, 교육여건 개선 등 각 분야에서 탁월한 공적을 세워 대구교육 발전에 기여한 분들에게 수여하는 최고의 영예로운 상이다"며, "대구교육에 남다른 열정의 깊이와 숭고한 헌신의 무게를 증명해주신 세 분의 아름다운 발자취가 우리 선·후배 교사들에게 교육의 참된 가치를 일깨우는 깊은 울림으로 남을 것이다"라고 말했다.





