아이스크림미디어, 교사 지식 공유 플랫폼 '쌤클래스' 전면 개편

AI·디지털 기반 기능 강화

아이스크림미디어가 운영하는 교원 연수 전문기관 아이스크림원격교육연수원은 교사 지식 공유 플랫폼 '쌤클래스'를 전면 개편한 뒤 공개했다고 15일 밝혔다.

아이스크림미디어_쌤클래스 홈페이지 이미지.

이번 개편에서는 기존 실시간 강의 서비스 '쌤라이브'에 더해 ▲수업 자료 공유 서비스 '쌤콘텐츠' ▲도안·문서·이미지·동영상 등으로 구성된 '쌤클래스팩' ▲바이브코딩 기반 실습 콘텐츠 '쌤바이브' 등 신규 서비스가 추가됐다.

아이스크림미디어는 이번 개편을 통해 교사가 창작한 콘텐츠에 대한 정당한 수익 배분 체계를 마련하고, 저작권 기반의 안전한 유통 환경을 구축할 계획이다. 이를 통해 양질의 수업 자료 생산을 지원하고 교사의 수업 준비 부담을 줄이며, 교사가 만든 콘텐츠가 다시 교실 현장에서 활용되는 지식 공유 선순환 구조를 강화할 방침이다.

아이스크림미디어 관계자는 "앞으로도 교사들이 더 나은 수업을 기획하고 실천할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.





