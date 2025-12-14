韓 정보보호 국제표준 회의서 성과…신규 표준화 13건 승인 등

ITU-T SG17 국제회의 제네바서 개최

전세계 66개국…韓 전문가 76명 참석

정보보호 시장 확대 위한 새로운 기회

우리나라가 '국제전기통신연합 전기통신표준화 부문 정보보호연구반(ITU-T SG17)'에 제안한 신규 표준화 항목 13건이 승인, 국제표준 13건이 사전채택됐다.

과학기술정보통신부는 지난 3일부터 11일까지 스위스 제네바에서 열린 ITU-T SG17 국제회의에서 우리나라가 제안한 신규 표준화 항목 13건이 승인, 국제표준 13건이 사전채택, 국제표준과 기술보고서·오류정정서가 각각 1건 최종승인됐다고 14일 밝혔다.

ITU-T SG17은 정보보호 국제표준을 총괄하는 유엔 산하의 연구반으로, 연 2회 국제회의를 열고 국제표준 채택, 기술지침서 제공 등을 수행하고 있다.

이번 국제회의에는 전 세계 66개 회원국 482명의 전문가가 참석했다. 우리나라는 산·학·연 관계자들로 구성된 76명의 국제 보안 표준 전문가가 참석, 총 80건의 국내 정보보호 기술을 국제표준에 반영하기 위해 열띤 토론을 펼쳤다.

이 자리에서 국가별로 중국 84건, 한국 80건, 유럽 20건, 일본 9건, 기타 28건 등 총 221건의 기고서가 논의됐다. 우리나라 기고서 점유율은 36%로 중국(38%)에 이어 두 번째를 기록했다.

우리나라는 ▲종단 간 암호기술을 양자키 분배 네트워크에 적용하기 위한 보안 표준 ▲디지털 신분증에서 특정 정보만을 선택해서 제공할 수 있는 보안 기능 ▲차량 보안 강화를 위한 차량용 침입탐지시스템 ▲메타버스 환경에서 데이터의 신뢰성 확보를 위한 기준 및 요구사항 ▲차세대 보안(메타버스, 디지털트윈, 사물인터넷, 분산원장기술) 로드맵 개발 등 13건의 신규 표준화 항목을 승인받았다.

또한 분산원장기술 기반 응용(신원관리, 전력거래시스템, 자산관리) 보안기술들과 소프트웨어 공급망 보안 위협 등 13건이 국제표준으로 사전채택됐다.

아울러 ▲모바일 단말의 보안성을 평가하는 보안기능 국제표준 ▲메타버스 응용에서 아바타의 데이터 보호를 위한 환경 분석 기술보고서 ▲분산원장기술 기반 데이터 접근 및 공유를 위한 보안 위협과 요구사항 오류정정서가 최종승인됐다.

한편 정보보호연구반은 인공지능 자체 보안, 생성형 AI 모델, 딥페이크 탐지 및 파인튜닝 보안 등 전반적인 AI 보안 기술을 전담할 연구과제(Question 16)의 잠정 신설에 합의했다. 우리나라는 에이전틱 및 피지컬 AI 보안 등 신흥 분야까지 연구 범위를 확대해 새로운 리더십 확보를 목표로 적극 참여할 예정이다. 해당 연구과제는 2026년 1월 표준화자문그룹(TSAG) 국제회의에서 심의되고, 내년 6월경 차기 SG17 국제회의에서 최종 승인될 예정이다.

임정규 과기정통부 정보보호네트워크정책관은 "차세대보안 분야에서 표준개발을 착수하기 위해 로드맵 개발이 선행되는 데 우리나라가 디지털트윈, 분산원장기술 등을 주도하는 것은 의미가 크다"고 강조했다. 이어 "우리나라는 이번 국제회의를 통해 질적·양적 성장을 동시에 이뤄냈다"며 "AI 보안 표준 개발의 시작은 정보보호 시장 확대를 위한 새로운 기회로 산·학·연 전문가들과 힘을 합쳐 나가겠다"고 밝혔다.





