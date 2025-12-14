본문 바로가기
구미시, 2025 경북 평생교육 추진시책 ‘최우수상’

영남취재본부 김이환기자

입력2025.12.14 11:56

전 세대 아우른 평생학습 정책 성과 인정
지역대학 연계·청년·마을학습까지 고른 평가

경북 구미시는 지난 12일 경주 더케이호텔에서 열린 '2025년 경상북도 평생학습 성과공유회'에서 '평생교육 추진시책 평가' 부문 최우수상을 받았다.


도내 22개 시·군을 대상으로 진행된 이번 평가는 평생교육 진흥 기여도와 지역 특성을 반영한 정책 실천 성과를 종합적으로 살폈다.

'2025년 경상북도 평생학습 성과공유회'에서 '평생교육 추진시책 평가' 부문 최우수상을 받았다./구미시평생학습원 제공

'2025년 경상북도 평생학습 성과공유회'에서 '평생교육 추진시책 평가' 부문 최우수상을 받았다./구미시평생학습원 제공

구미시는 평생교육사 증원과 관련 조례 개정을 통해 정책 추진 기반을 안정적으로 정비한 점을 비롯해 지역 대학과 연계한 성인 직업·진로 교육 개편, 인구정책과 연계한 청년세대 평생학습 강좌 운영, 주민이 주도하는 마을 평생학습 활성화 등에서 높은 평가를 받았다.

김현주 평생학습원장은 "구미는 전 세대를 대상으로 평생학습의 가치를 확장해 왔다"며 "국가 평생교육정책과 보조를 맞춘 성인 직업·진로 교육 확대와 어린이부터 시니어까지 대상별 특화 사업이 성과로 이어졌다"고 했다.


이어 "평생학습 발상지로서의 위상을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.


한편 구미시는 이번 시책평가 최우수상과 함께 올 한 해 지역 평생학습 부문 교육부 장관상 1명, 평생교육 유공 부문 경상북 도지사상도 부서와 민간 영역에서 각각 1명씩 배출했다.

정책 성과와 인적 성과를 동시에 거둔 사례로, 구미시 평생교육 정책의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
