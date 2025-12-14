'2026년도 중소기업 유공자 포상' 신청·접수 연장

접수기한 연말까지 연장

포상기회 넓혀

대한민국 혁신성장과 일자리 창출의 주역인 중소기업 유공자에 대한 국내 최대 규모의 포상인 '2026년도 중소기업 유공자 포상' 신청·접수 기간이 연장됐다.

14일 중소기업중앙회와 중소벤처기업부는 중소기업의 발전과 육성에 기여한 공로자를 발굴해 포상하는 '2026년도 중소기업 유공자 포상' 신청·접수 기한을 31일까지 연장했다고 밝혔다.

이번 연장은 포상 참여 기회를 넓히기 위한 것이다. 이후 추가 연장 계획은 없다. 중소기업 유공자 포상은 830만 중소기업인 등을 대상으로 벌이는 전국 단위의 최대 규모 포상으로 매년 중소기업주간(5월 셋째 주)에 개최되는 '대한민국 중소기업인 대회'에서 시상한다.

중소기업 유공자 포상은 모범 중소기업인(제조), 모범 중소기업인(유통·서비스), 모범 근로자, 중소기업 육성공로자, 지원우수단체(기관) 5개 부문으로 신청을 받으며, 심사를 통해 산업훈장(금·은·동·철·석탑), 산업포장, 대통령 표창, 국무총리 표창 등 정부포상과 기관 표창(중소벤처기업부장관, 조달청장 등)이 수여될 예정이다.

산업안전보건법상 산업재해 관련 명단 공표, 공정거래법 위반, 근로기준법상 임금체불, 국세·지방세 등 체납, 사회적 물의를 일으킨 기업 등은 포상 추천이 제한된다. 과거 정부포상을 받은 경우, 훈장은 7년 이내, 포장은 5년 이내, 대통령 표창 및 국무총리 표창은 3년 이내에 재포상이 제한되므로 유의해야 한다. 포상 관련 세부 사항은 중소기업중앙회 포상전담팀 및 지방 중소벤처기업청 담당과로 문의하면 안내받을 수 있다.





