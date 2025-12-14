본문 바로가기
신동빈 회장, 롯데 디자인전략회의 참관…브랜드 방향성 모색

김흥순기자

입력2025.12.14 10:05

'브랜드 연속성' 주제로 개최
계열사 대표·디자인 임원 등 50여명 참석
디자인IP 밸류업·롯데 시그니처향 개발 등
혁신 사례 소개 전시 부스 마련

롯데는 지난 12일 롯데월드타워에서 2025 롯데 디자인전략회의를 열고 회사 브랜드와 디자인의 나아갈 방향을 모색했다고 14일 밝혔다.


이번 회의에는 신동빈 롯데 회장을 비롯해 롯데지주 대표이사와 실장, 계열사 대표, 디자인 임원 등 약 50여명이 참석했다. 디자인전략회의는 지난해에 이어 두 번째로 개최됐다.

신동빈 롯데 회장(오른쪽)과 이돈태 롯데지주 디자인실장(오른쪽 두번째)이 롯데의 디자인 전략 및 혁신 사례를 소개하는 전시 부스를 살펴보고 있다. 롯데 제공

신동빈 롯데 회장(오른쪽)과 이돈태 롯데지주 디자인실장(오른쪽 두번째)이 롯데의 디자인 전략 및 혁신 사례를 소개하는 전시 부스를 살펴보고 있다. 롯데 제공

올해는 '브랜드 연속성(Brand Continuum)'을 주제로 이돈태 디자인실장이 변화하는 미래 환경 속에서 롯데 브랜드가 유지해야 할 핵심 가치와 장기적 방향성 등을 발표했다. 핵심 실행과제로 제시된 '브랜드 전략 관점의 전환: 공급자 중심에서 고객 중심으로'에 대한 논의도 이뤄졌다. 또 핵심 제품과 서비스 경쟁력을 강화하고 고객이 체감할 수 있는 실질적 경험 개선을 통해 브랜드 신뢰도를 높이겠다는 구체적 목표도 도출됐다.


회의장에는 디자인 전략 및 혁신 사례를 소개하는 전시 부스도 마련했다. 디지털 환경 변화와 사업군별 특성에 맞춰 고도화한 '그룹 CI 가이드라인 2.0', 과거 롯데웰푸드 심볼이었던 햇님마크 등 롯데가 보유한 지식재산권(IP)과 헤리티지 자산을 기반으로 디자인 IP 활용도를 높이고 강화하기 위한 '디자인 IP 밸류업 전략', 그룹 헤리티지에서 영감을 받아 개발한 '롯데 시그니처 향 개발' 사례 등을 선보였다.


롯데 관계자는 "디자인전략회의는 롯데의 브랜드 경쟁력과 고객 경험 수준을 높이기 위해 논의하는 자리"라며 "계열사의 디자인 역량을 결집해 그룹 차원의 통합된 브랜드 경험을 지속적으로 강화할 것"이라고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

