마산합포구 산호동, 주민자치 프로그램 발표회 및 송년의 밤 열어

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.14 09:49

주민자치 성과 공유·자생단체원 노고 격려

경남 창원특례시 마산합포구 산호동은 산호동행정복지센터 4층 대강당에서 '2025년 주민자치 프로그램 발표회 및 송년의 밤' 행사를 열었다.

마산합포구 산호동 송년회 행사 단체 사진.

마산합포구 산호동 송년회 행사 단체 사진.

지난 12일 열린 행사는 주민자치 프로그램 발표회와 함께, 올 한 해 동안 산호동 발전을 위해 애써온 자생단체원들의 노고를 격려하고 주민 화합을 도모하기 위한 송년 행사로 주민과 자생단체원 등 약 200여명이 참석해 자리를 빛냈다.


행사는 식전공연을 시작으로 개회식, 표창 및 공로패 수여, 주민자치 프로그램 발표회와 축하공연 순으로 진행했다. 이어 주민자치 프로그램 발표회에서는 드럼, 노래교실, 라인댄스 등 다양한 프로그램 수강생들이 무대에 올라 그동안 갈고닦은 실력을 선보이며 큰 호응을 얻었다. 또한 예술단 공연과 주민 축하공연, 즉석 노래자랑 등이 이어지며 송년의 밤 분위기를 한층 더했다.

윤호정 산호동장은 "오늘 이 자리는 주민자치 프로그램 발표회이자, 한 해 동안 보이지 않는 곳에서 묵묵히 애써주신 자생단체원 여러분의 노고에 감사드리는 송년의 자리"라며 "다가오는 새해에도 주민과 함께하는 따뜻한 공동체 산호동을 만들어 가겠다"고 말했다.


서상근 주민자치회장은 "주민 여러분의 참여와 관심 덕분에 올 한 해 주민자치 프로그램이 의미 있게 운영될 수 있었다"며 "앞으로도 주민이 주인이 되는 주민자치를 통해 더 살기 좋은 산호동을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
