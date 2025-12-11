부산 기장군, 군정정책자문위원회 개최

죽도 관광자원화, 좌광천 지방정원 활성화 논의

기장군(군수 정종복)은 11일 군청 브리핑룸에서 '2025년 제2회 군정정책자문위원회'를 개최했다.

이날 회의에는 홍성률 위원장을 비롯한 자문위원 25명과 정종복 군수를 포함한 기장군 관계자들이 참석해 군정 주요 현안에 대한 심도 있는 논의를 이어갔다.

회의에서는 기장군의 핵심 추진 사업인 죽도 관광자원화 방안과 좌광천 지방정원 활성화 방안이 주요 안건으로 다뤄졌다. 참석자들은 사업별 추진 현황을 점검하고, 지역 특성과 주민 수요를 반영한 실효성 있는 발전 전략을 도출하기 위해 다양한 의견을 제시했다.

홍성률 군정정책자문위원장은 회의를 마치며 "오늘 논의된 의견들이 사업 추진 과정에서 충분히 검토되고 반영되길 기대한다"며 관련 부서의 적극적인 행정을 당부했다.

정종복 군수는 "위원회의 조언은 기장군이 나아갈 방향을 제시하는 소중한 밑거름이 될 것"이라며 "위원들의 열정과 관심에 감사드리며 앞으로도 군정 발전을 위해 지속적인 협력을 부탁드린다"고 말했다.

군정정책자문위원회는 군민과의 직접 소통을 강화하고 주민 의견을 군정 정책에 반영하기 위해 운영되고 있다. 기장군의 자문 요청에 따라 주요 현안 논의가 이루어지며, 기장군이 추진하는 각종 정책의 방향 설정에 중요한 역할을 하고 있다.





