경기도교육청, 지역 기반 미래교육 모델 실현…특화모델 확산 본격화

지역교육협력 특화모델 선도교육지원청 최종보고회 성료

고양, 구리·남양주, 부천, 안양·과천, 용인, 이천 6개 선도교육청 참여

경기도교육청(교육감 임태희)이 11일 남부청사 대강당에서 '2025 지역교육협력 특화모델 R&D 선도교육지원청 최종보고회'를 열고 특화모델 성과와 현장 적용 방안을 공유했다.

경기도교육청(교육감 임태희)이 11일 남부청사 대강당에서 '2025 지역교육협력 특화모델 R&D 선도교육지원청 최종보고회'를 열고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

행사는 도내 유·초·중·고 교원, 선도교육지원청·유관 기관·지자체 담당자, 교직원 등 200여 명이 참여했다.

특화모델은 지역교육협력을 기반으로 학생 특성과 교육 여건을 반영해 지역의 교육 현안을 해결하고 미래 사회 변화에 대응하기 위한 것으로 고양, 구리·남양주, 부천, 안양·과천, 용인, 이천 등 6개 선도교육지원청과 전문 연구진이 공동 연구·개발에 참여했다.

선도교육지원청별 연구·개발의 주요 내용은 ▲(용인) 소규모 중등학교 거점형 공유학교 ▲(부천) 이주 배경 학생 학교적응 지원 '위더스 공유학교'▲(안양·과천) 지자체·지역기관 연계 지역교육협력 ▲(고양)늘봄 정책 연계 '늘봄애(愛)다잇다'▲(구리·남양주) 지역 특성 기반 국제교류 'G-FIT'공유학교 ▲(이천) 대학·기업 연계 '노벨과학공유학교'등이며 보고회에서는 특화모델 시범 프로그램과 성과가 발표됐다.

도교육청은 월간 워크숍과 전문가 자문 등을 통해 선도교육지원청과 협력을 지속하고 특화모델 R&D 연구개발 결과를 이후 정책에 반영해 학생 맞춤형 지역교육 생태계를 강화할 방침이다.





의정부=이종구 기자



