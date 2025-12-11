원주시, 민생경제 활성화 추진성과 보고회…"시민 체감 경제 회복 주력"

2025년 성과 보고·내년 추진 방향 논의

강원도 원주시는 11일 시청 10층 대회의실에서 원강수 시장의 주재로 '2025년 민생경제 활성화 추진성과 보고회'를 열고, 올해 추진한 민생경제 시책의 전반적인 성과를 점검했다.

원강수 원주시장이 11일 시청 10층 대회의실에서 원강수 시장의 주재로 '2025년 민생경제 활성화 추진성과 보고회'를 열고 있다. 원주시 제공

이번 보고회에서는 지난 4월 개최한 민생경제 활성화 대책 보고회 이후 추진해 온 사업을 분야별로 검토하고, 내년 추진 방향을 함께 논의했다.

원주시는 올해 시민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 소비 촉진 정책을 적극 추진했다. 특히 직원 참여형 시책인 '원주 맛 탐험 7 이벤트'는 숨은 맛집을 알리고 지역 영세식당 이용을 촉진하는 계기가 됐으며, '원주시 팡팡 세일페스타'와 '만두축제와 함께하는 세일 페스타'는 기업·소상공인이 참여하는 할인 행사를 통해 침체된 소비 심리를 끌어올리며 상권 전반의 활력을 높였다.

원주시는 경영 안정 자금, 맞춤형 컨설팅 등 기존 소상공인 지원사업을 지속적으로 운영하고, 민관협력 상생배달앱 운영 지원사업을 통해 배달 수수료 부담 완화에 힘썼다.

복지 분야에서는 천사후원금·지정기탁금을 활용한 위기가구 지원, 어린이집 특별활동비 지원 등을 통해 돌봄 환경 개선과 취약계층 지원을 강화했다.

원주시는 원주라면축제 첫 개최를 비롯해 원주만두축제와 댄싱카니발 등 주요 축제 운영 확대를 통해 방문객 유입과 지역 소비 확대의 선순환 구조를 강화했다.

농업 분야에서는 농업인 수당, 여성농업인 복지 바우처 지원, 농·특산물 특판 행사 등을 통해 지역 농축산물 소비 기반을 넓혔으며, 하천·공원녹지 유지 관리 사업, 건설업체 정보제공 서비스 강화, 상하수도 요금 감면 등을 통해 지역업체 보호와 생활 안정 지원에 힘썼다.

원주시는 이번 점검 결과를 바탕으로 내년 민생경제 시책을 지속 보완하고 확대해 나갈 방침이다.

원강수 시장은 "내년에는 더욱 실효성 높은 정책을 추진해 시민들이 체감할 수 있는 경제 회복을 이끌겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



