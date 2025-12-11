본문 바로가기
동두천시 자유수호평화박물관, 2026년 무료대관·연계전시 공모 접수

이종구기자

입력2025.12.11 11:07

경기 동두천시 자유수호평화박물관은 외부 관람객 유치를 통한 동두천시 관광 인구 증가와 지역 문화예술 활성화를 위해 관내 단체 및 동두천시에 거주하는 개인을 대상으로 박물관 기획전시실 등을 무료로 대관한다.

동두천시 자유수호평화박물관 전경. 동두천시 제공

동두천시 자유수호평화박물관 전경. 동두천시 제공

자유수호평화박물관은 이번 무료 대관 사업을 통해 관내 단체·대학·개인과 연계해 전시 및 강연 공간을 제공하고, 박물관과 시민사회가 상생하는 민·관·학 협력 구조를 바탕으로 연계 전시와 각종 행사를 추진할 계획이다.


2026년 자유수호평화박물관 대관 공모 신청 기간은 2026년 1월 9일부터 2월 10일까지이며, 공모 결과는 2월 13일에 발표한다. 정식 대관 운영 기간은 3월 3일부터 12월 31일까지다.

박물관 대관에 관한 자세한 사항은 동두천시 누리집의 '일반공고'와 자유수호평화박물관 누리집의 '알림마당'란에 게시할 예정이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

