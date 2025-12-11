본문 바로가기
[포토] 통일교 관련 입장 밝히는 정동영 장관

조용준기자

입력2025.12.11 10:41

[포토] 통일교 관련 입장 밝히는 정동영 장관
통일교 금품수수 의혹 당사자로 지목된 정동영 통일부 장관이 11일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다.





