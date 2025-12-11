이준석 "민주·국힘 통일교 의혹 특검해야…개혁신당이 후보 추천"

"기득권 양당이 종교단체와 얽혀…부끄러운 민낯"



이준석 개혁신당 대표는 11일 더불어민주당과 국민의힘 정치인의 통일교 금품 수수 의혹과 관련해 특별검사 임명을 제안했다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "개혁신당이 특검 후보를 추천하겠다"고 밝혔다.

이 대표는 "전재수 해양수산부 장관이 스스로 직을 내려놓은 건 의혹이 실재한다는 방증으로 이해한다"며 "양당 모두 이 사안에서 자유로운 제3자의 검증을 받는 것이 가장 합리적"이라고 말했다.

특검 제안 배경에 대해서는 "민중기 특검은 수사 범위에 해당하지 않는다는 이유로 민주당 의혹을 빼고 수사했기에 신규 특검으로 해결해야 한다"고 설명했다.

그러면서 "민주당이 파견검사로 120명 이상을 명시해 설계한 '3대 특검'과 달리 우리 당은 딱 15명만 요구하겠다"며 "목적에 맞게만 운영하면 혈세를 아끼며 충분히 가능하다"고 주장했다.

이 대표는 "기득권 양당이 특정 종교단체와 이렇게 깊이 얽혀 있었다는 것은 대한민국 정치사의 부끄러운 민낯"이라며 "반드시 진상이 밝혀져야 한다"고 강조했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr



