한은 "FOMC 시장 예상 부합…향후 기조 신중해질 것"

"EU·호주 통화정책 기조 전환 움직임에

주요국 재정건전성 우려+미·중 무역협상 불확실성 등 경계"

"향후 미국 연방준비제도(Fed)의 통화정책 기조는 보다 신중해질 것."

박종우 한국은행 부총재보는 11일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 관련 시장상황 점검회의에서 "간밤 Fed의 금리 인하 결정은 시장 예상과 부합했다"며 "Fed 내부의 견해차 확대, 정책결정문 및 파월 의장의 기자회견 내용 등을 고려할 때 향후 통화정책 기조는 보다 신중해질 것"이라고 진단했다.

이어 "일본의 금리 인상 및 유럽연합(EU)·호주 등의 통화정책 기조 전환 움직임, 주요국 재정건전성 우려, 미·중 무역협상 관련 불확실성 지속 등 대외 리스크 요인이 상존한 만큼 경계감을 가지고 시장 상황을 면밀히 점검해 나갈 것"이라고 강조했다.

이번 FOMC 회의에서 Fed는 정책금리를 0.25%포인트(25bp) 인하(3명 소수의견)했다. 경제전망(SEP)에서 성장률 전망을 상향하고 2025~2026년 물가 전망치를 하향 조정했다. 정책금리는 2026년 3.4%, 27년 3.1%, 28년 3.1%, 장기 3.0% 등 기존 전망을 유지했다.

정책결정문에 추가 조정의 '폭과 시기(the extent and timing)' 문구가 추가된 가운데, 제롬 파월 Fed 의장은 정책금리가 중립금리 범위에 들어왔다고 평가했다. 이어 고용의 하방 리스크가 상당폭 증가했다며 향후 데이터에 따라 정책을 결정하겠다는 신중한 입장을 견지했다.

국제금융시장에서는 이 같은 FOMC 결과를 반영해 미국 국채금리가 하락하고 미국 달러화는 약세를 나타냈다. 주가는 상승했다.





