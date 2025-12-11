본문 바로가기
중기·벤처

공영홈쇼핑, 한국사회복지협의회에 '사랑의 쌀' 20t 전달

이서희기자

입력2025.12.11 09:25

공영홈쇼핑이 서울 마포구 한국사회복지협의회에서 전달식을 열고 '사랑의 쌀' 20t을 기부했다고 11일 밝혔다.

공영홈쇼핑이 10일 서울 마포구 한국사회복지협의에서 전달식을 갖고 '사랑의 쌀' 20톤을 기부한 후 이종원 공영홈쇼핑 대표 공동대행(왼쪽)과 김성이 한국사회복지협의회 회장이 기념촬영을 하고 있다. 공영홈쇼핑

공영홈쇼핑이 10일 서울 마포구 한국사회복지협의에서 전달식을 갖고 ‘사랑의 쌀’ 20톤을 기부한 후 이종원 공영홈쇼핑 대표 공동대행(왼쪽)과 김성이 한국사회복지협의회 회장이 기념촬영을 하고 있다. 공영홈쇼핑

기부된 쌀은 보건복지부 산하 공공기관인 한국사회복지협의회의 '푸드뱅크 사업'을 통해 전국의 취약계층에 돌아갈 예정이다.


사랑의 쌀 나눔 캠페인은 공영홈쇼핑이 추진하고 있는 대표적인 사회공헌 사업이다. 국내산 쌀 구매로 농촌에 기여하고, 결식위기 가구 등 취약계층을 지원하기 위해 마련됐다. 공영홈쇼핑은 이를 통해 2022년부터 4년간 총 60t이 넘는 쌀을 기부하고 있다.

공영홈쇼핑 관계자는 "어려운 상황에 처한 이웃들에게 실질적인 도움이 되고자 올해도 사랑의 쌀을 전달했다"며 "앞으로도 공공기관 홈쇼핑으로서 사회적 책임을 다할 수 있도록 다양한 활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
