본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]롯데칠성, 수익성 개선 기대감에 6%대 강세

송화정기자

입력2025.12.11 09:17

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

롯데칠성 이 수익성 개선 기대감에 6%대 상승세를 보이고 있다.


11일 오전 9시11분 현재 한국거래소에서 롯데칠성은 전일 대비 8400원(6.49%) 오른 13만7900원에 거래되고 있다.


이날 한국투자증권은 내년 롯데칠성의 해외 자회사 수익성 개선이 본격화될 것으로 전망했다. 강은지 한국투자증권 연구원은 "롯데칠성 해외 자회사의 내년 실적을 매출액 전년 대비 8.9% 증가한 1조7026억원, 영업이익 39.0% 늘어난 956억원으로 전망한다"면서 "영업이익 증가의 가장 큰 이유는 필리핀 법인(PCPPI)의 수익성 개선으로, PCPPI의 내년 실적을 매출액 6.4% 증가한 1조1504억원, 영업이익 120.3% 늘어난 301억원으로 추정한다"고 말했다. 이어 "2024년부터 진행된 수익성 개선 프로젝트가 올해 3분기 종료되며 공장 통폐합 등 일회성 비용 지출이 마무리되고 본격적으로 수익성이 개선될 것"이라고 덧붙였다.

[특징주]롯데칠성, 수익성 개선 기대감에 6%대 강세
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

전자입국신고서 '중국(대만)' 표기에 '화들짝'…"한국 이럴 수 있냐" 대만 성토

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

'보좌관 성추행' 박완주 전 의원, 대법서 징역 1년 확정

새로운 이슈 보기