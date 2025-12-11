FSN "애드쿠아, '2025 대한민국 디지털 광고 대상'서 대상 포함 6관왕"

코스닥 상장사 FSN FSN 214270 | 코스닥 증권정보 현재가 1,820 전일대비 16 등락률 +0.89% 거래량 32,681 전일가 1,804 2025.12.11 09:00 기준 관련기사 FSN "마더브레인 유제남 대표, 광고산업 발전 유공 문체부 장관 표창 수상"FSN "부스터즈, 200억 규모 투자 유치"FSN, 3분기 누적 영업익 263억…"동기 기준 최대 실적" 전 종목 시세 보기 close 의 자회사 애드쿠아인터랙티브(이하 애드쿠아)는 '2025 대한민국 디지털 광고 대상(KODAF 2025)'에서 대상을 비롯해 총 6개 부문 본상을 수상했다고 11일 밝혔다.

대상을 수상한 광고는 ▲대다모닷컴의 '헤어리즘(Hairism) 캠페인'이다. 이 캠페인은 운동 후 간과하기 쉬운 두피 관리 문제를 해결하기 위해, 땀에 젖으면 '달려'에서 '말려'로 메시지가 변하고 QR코드가 노출되어 제품 구매까지 연결되는 아이디어를 발휘하며 높은 평가를 받았다. '세계 최초 예방적 탈모 웨어'를 표방한 본 캠페인은 소비자 행동 변화를 이끌어냈을 뿐 아니라, 신규 회원 가입을 크게 끌어올리는 성과도 거뒀다.

인공지능(AI) 크리에이티브 부문 은상은 GPT-4 Vision 및 FAISS 등 최첨단 AI 기술을 활용한 ▲대다모닷컴의 '헤어비앤비(Hair BnB) 캠페인'이 차지했다. 이 캠페인은 탈모 인증 사진을 분석해 유사한 형태의 세계 지도와 매칭하고 개인 맞춤형 여행을 추천하는 방식으로 주목받았다. AI가 탈모로 인한 스트레스를 여행의 설렘으로 전환해 정서적 치유의 매개체로 기능했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

디지털 크리에이티브 분야에서는 애드쿠아가 3관왕을 차지했다. 해당 분야 디지털영상(단편) 부문 은상에 선정된 ▲써브웨이 코리아의 '터키 아세요?' 캠페인은 밈 문화를 활용한 유쾌한 마케팅으로 써브웨이 전체 매출 상승과 터키 제품군 매출 비중을 증가시키는 등 창의성이 실질적인 비즈니스 성과로 직결됨을 입증했다. ▲아워홈의 '까보면 안다고, 온더고' 캠페인 역시 냉동도시락에 대한 소비자 불신을 해소하며 온더고 제품군의 일평균 매출을 152% 이상 끌어올려 디지털영상(시리즈) 부문 동상을 수상했다. 같은 부문 우수상에 선정된 ▲에이스침대 '숙면 보존의 법칙' 캠페인은 브랜드의 기술력을 젊은 소비자층에 효과적으로 재각인시켰다는 평가를 받았다.

이외에도 떨어진 머리카락을 청소하는 탈모인에 대한 위로와 응원의 메시지를 전하며 커뮤니티 활성화에 기여한 ▲대다모닷컴의 '헤어팟(HairPods)' 캠페인이 프로모션 부문 우수상을 차지하는 등 애드쿠아는 총 6관왕에 오르게 됐다.

정건영 애드쿠아 대표는 "AI기술을 활용한 아이디어를 포함, 다양한 아이디어의 우수성을 인정받아 좋은 성과를 달성할 수 있었다"며 "앞으로도 클라이언트의 고민을 가장 창의적인 방법으로 해결하는 파트너가 될 것"이라고 소감을 전했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



