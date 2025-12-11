삼성 비스포크 스팀, 美 컨슈머리포트 1위 등극

내년 CES 앞서 신제품 공개 예정

삼성전자 로봇청소기 '비스포크 스팀'이 미국의 유력 소비자 매체 컨슈머리포트가 발표한 건습식 로봇청소기 평가에서 최고의 제품으로 꼽혔다.

11일 가전 업계에 따르면 컨슈머리포트는 올해 처음으로 건습식 로봇청소기 부문을 신설하고 주요 로봇청소기 제품 14개를 평가했다. 삼성 비스포크 스팀은 바닥 타입별 청소 성능, 물걸레, 주행 성능, 사용 편의성 등 10개 항목에서 종합 72점을 받으며 1위에 올랐다.

삼성전자 로봇청소기 '비스포크 스팀'. 삼성전자

비스포크 스팀은 건습식 로봇청소기의 핵심 기능인 물걸레 청소 능력 분야에서 전 제품 중 유일하게 '5점 만점'을 받는 등 67점을 기록한 2위 중국 드리미 대비 높은 점수를 획득했다.

컨슈머리포트는 "우수한 물걸레 성능으로 대부분의 액체 얼룩을 효과적으로 제거한다"며 흡입, 주행, 유지 보수 편의성 등 제품 전반에 긍정적인 평가를 내렸다. 물걸레 세척부터 스팀 살균, 건조, 먼지 비움까지 이용할 수 있는 청정스테이션의 자동 세척 기능도 호평을 받았다.

삼성전자는 내달 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026 개막에 앞서 '더 퍼스트룩' 행사를 열고 로봇청소기 신모델을 공개할 예정이다.





