부산 AI의 현재·미래 펼쳐 보이다… BISTEP, 인력 보고서 첫 발간

채용공고 1만여건 분석… “부산은 제조·시스템 기반 AI 직무 수요 높아”

보이지 않던 현장이 글자와 숫자로 모습을 갖췄다.

BISTEP은 부산 AI 산업의 심박수를 처음으로 측정하고, 수요 중심의 인력 양성 전략을 내놓았다.

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 11일 부산 최초의 채용공고 기반 AI 인력 수급 분석 보고서인 '부산시 AI 인력 현황과 지역인재 양성 방안'을 발간했다.

이 보고서는 동남권 대학의 AI 전공 졸업자 취업 흐름과 부산 기업의 AI 인력 수요를 동시에 분석해 지역 산업 구조에 맞는 인재 양성 전략을 제안한 것이 특징이다.

특히 1만 439건의 채용공고 데이터를 기반으로 지역 AI 직무 구조를 정밀 분석하고 기업 인터뷰를 병행해 현장 요구를 반영했다.

보고서에 따르면 동남권 AI 전공자는 제조업, 정보통신업, 전문·과학·기술 서비스업 등 지역 제조·생산 중심 산업에 주로 취업하는 것으로 나타났다. 채용공고 분석에서도 부산은 '제조 기반 생산기술 관리'와 '임베디드·서버·웹 기반 시스템 개발' 직무 비중이 수도권·전국 대비 높게 나타나, 제조·시스템 기반 AI 활용 인력 수요가 확실히 드러났다. 이는 한국직업능력연구원의 2024년 채용공고 분석 결과와도 흐름이 일치한다.

기업 심층 인터뷰에서는 부산 주력산업(제조·해양·모빌리티 등)과 연계한 문제해결형 실습 교육 강화, 산학 공동 프로젝트 확대, 숙련 인력의 지역 정착 기반 강화가 필요하다는 의견이 제시됐다.

이에 BISTEP은 ▲AI 핵심인력과 도메인 결합형 AI 활용인력 양성체계 구축 ▲산학 기반 AI+X 프로젝트·장기 인턴십 확대 ▲재직자·재취업자 대상 실무 중심 업·리스킬링 지원 강화 등을 정책 방향으로 제안했다.

김영부 원장은 "지역 산업 수요를 반영한 AI 인재 양성 체계는 부산의 기술 경쟁력 강화를 위해 꼭 필요하다"며 "이번 보고서가 대학·기업·지자체의 AI 인재 정책 수립에 기초자료로 활용되길 바란다"고 말했다.

보고서 전문은 BISTEP 누리집에서 확인할 수 있다.

부산시 9대 전략산업별 도메인 융합 교육 프로그램(예시). 원본보기 아이콘





