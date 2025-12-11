본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] 고개숙인 전재수 장관

강진형기자

입력2025.12.11 07:47

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 고개숙인 전재수 장관
AD
원본보기 아이콘

통일교 금품 수수 의혹에 연루된 전재수 해양수산부 장관이 11일 인천국제공항 제2여객터미널에서 사의를 표명한 뒤 인사하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

글로벌 신드롬 입증…'케데헌' 헌트릭스 타임지 표지 장식

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

오픈AI "안드로이드 기기서 챗GPT 오류 발생 증가…복구 완료"

새로운 이슈 보기