이선희 경북도의원, '한국ESG대상' 지자체 부문 대상 수상

경북도의회 이선희 의원(국민의힘·청도)이 10일 국회도서관에서 열린 '제3회 한국ESG대상' 수상식에서 지자체(지방의회 포함) 부문 ESG 대상을 수상했다.

이번 행사는 사단법인 한국ESG학회가 주관하며, ESG 경영을 선도하는 기업 및 기관을 발굴하고 그 성과를 널리 알리기위해 마련됐다. 특히 ESG 가치 확산에 기여한 다양한 단체와 전문가들을 선정해 수상함으로서 지속가능한 국내 ESG 생태계 확립에 기여하고자 개최된 자리다.

이선희 경북도의원(오른쪽 3번째)이 한국ESG대상에서 지자체 부문 대상을 받은 뒤 축하 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다.

이선희 위원장은 재선 광역의원으로서 경북도 전반에 ESG 행정체계를 선도적으로 도입하고 이를 제도화하는 데 핵심적 역할을 수행해 왔다. '지속가능한 발전은 선택이 아니라 지방정부의 책무'라는 신념 아래, 도정·공공기관·민간기업에 이르는 전(全) 행정권역을 아우르는 ESG 체계 구축을 이끌어냈다는 점이 이번 수상의 주요 배경이다.

이 위원장은 '경상북도 기업 ESG 경영 지원 조례'와 '경상북도 공공기관 ESG 경영 지원 조례'를 연이어 제정해 경북도의 ESG 기본계획 수립을 정례화하고, 공공기관 경영평가에 ESG 지표를 반영하며, 중소기업이 ESG 진단·컨설팅을 지원받는 연계형 ESG 행정모델을 확립했다.

이 위원장은 예산결산특별위원장과 기획경제위원장을 역임하며 '성과 중심·투명한 재정운영·협치 기반의 거버넌스 체계' 확립에도 기여했다는 평을 받고 있다.

이선희 위원장은 수상 소감을 통해 "저에게는 너무나 과분한 대상이라는 큰상을 주셔서 감사드린다. ESG는 단순한 정책의 방향이 아니라 우리가 반드시 지켜야 할 미래를 향한 약속이다. 그 약속을 지켜내기 위해 현장에서 묵묵히 헌신하시는 분들의 노력을 더욱 가까이에서 마주하고, 더 낮은 곳의 목소리를 듣고, 더 필요한 곳을 향해 뛰어가겠다"라고 말했다.





