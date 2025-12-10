윤영호 결심공판 시작…통일교 지원 '민주당 인사 실명' 폭로 주목

인파 몰려 별도 중계법정 설치

2022년 대선 전후로 국민의힘 의원들을 조직적으로 후원했다는 의혹으로 기소된 윤영호 전 통일교 세계본부장의 횡령 사건 결심 공판이 10일 시작됐다. 이날 윤 전 본부장은 최후진술에서 통일교 측이 지원한 민주당 정치인들의 실명을 공개할 계획인 것으로 알려졌다.

서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 이날 오후 4시 업무상 횡령, 정치자금법 위반, 증거인멸, 청탁금지법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 본부장의 심리를 마무리 짓는 결심 공판을 진행 중이다.

이날 공판에서는 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)의 구형과 변호인의 최후변론, 피고인의 최종진술 등이 진행될 예정이다.

앞서 지난 5일 재판에서 윤 전 본부장은 "2022년 교단 행사를 앞두고 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당과도 접촉해 지원했다"며 "통일교는 국민의힘뿐 아니라 민주당 측도 지원했는데 특검팀이 공소사실에서 누락했다"고 진술했다.

민중기 특검팀은 윤 전 본부장으로부터 해당 진술을 받은 사실을 인정하면서도 특검법상 수사 대상이 아니어서 직접 수사에는 나서지 않았다고 밝혔다. 그러면서 윤 전 본부장 진술과 관련한 사건기록을 경찰 국가수사본부로 넘겼다.

재판부는 윤 전 본부장의 재판을 보려는 취재진 등 인파가 몰리자 재판 법정 이외의 장소에서 공판 내용을 볼 수 있는 중계 법정 설치를 허용했다. 통상 법원에서는 국정감사처럼 취재진이나 법원 관계자, 참관인 등이 많이 모일 경우 해당 법정 옆의 법정 등에서 화면을 볼 수 있도록 TV와 장비 등을 설치해 중계 법정을 가동한다.





