본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

윤영호 결심공판 시작…통일교 지원 '민주당 인사 실명' 폭로 주목

염다연기자

입력2025.12.10 16:55

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인파 몰려 별도 중계법정 설치

2022년 대선 전후로 국민의힘 의원들을 조직적으로 후원했다는 의혹으로 기소된 윤영호 전 통일교 세계본부장의 횡령 사건 결심 공판이 10일 시작됐다. 이날 윤 전 본부장은 최후진술에서 통일교 측이 지원한 민주당 정치인들의 실명을 공개할 계획인 것으로 알려졌다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 이날 오후 4시 업무상 횡령, 정치자금법 위반, 증거인멸, 청탁금지법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 본부장의 심리를 마무리 짓는 결심 공판을 진행 중이다.


이날 공판에서는 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)의 구형과 변호인의 최후변론, 피고인의 최종진술 등이 진행될 예정이다.

앞서 지난 5일 재판에서 윤 전 본부장은 "2022년 교단 행사를 앞두고 국민의힘뿐 아니라 더불어민주당과도 접촉해 지원했다"며 "통일교는 국민의힘뿐 아니라 민주당 측도 지원했는데 특검팀이 공소사실에서 누락했다"고 진술했다.


민중기 특검팀은 윤 전 본부장으로부터 해당 진술을 받은 사실을 인정하면서도 특검법상 수사 대상이 아니어서 직접 수사에는 나서지 않았다고 밝혔다. 그러면서 윤 전 본부장 진술과 관련한 사건기록을 경찰 국가수사본부로 넘겼다.


재판부는 윤 전 본부장의 재판을 보려는 취재진 등 인파가 몰리자 재판 법정 이외의 장소에서 공판 내용을 볼 수 있는 중계 법정 설치를 허용했다. 통상 법원에서는 국정감사처럼 취재진이나 법원 관계자, 참관인 등이 많이 모일 경우 해당 법정 옆의 법정 등에서 화면을 볼 수 있도록 TV와 장비 등을 설치해 중계 법정을 가동한다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

연말엔 은행서 대출보다 '00 구하기' 전쟁

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기