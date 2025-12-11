국민 10명 중 6명 "北도 국가"…평화적 두 국가론엔 70% 찬성

본문 바로가기
통일부, 평화·통일 문제에 대한 국민인식조사 실시

우리 국민 10명 중 6명은 북한도 하나의 국가라는 국가성을 인정하고 있는 것으로 나타났다. 또 10명 중 7명은 남북관계를 '통일 지향의 평화적 두 국가 관계'로 설정하는 데 찬성하는 것으로 조사됐다.


통일부는 지난 2~8일 한국갤럽에 의뢰해 실시한 평화·통일 문제에 대한 국민 인식조사 결과 이같이 나타났다고 11일 밝혔다. 이번 여론조사는 전국 만 18세 이상 성인 남녀 1005명을 대상으로 실시됐으며, 표본오차는 신뢰수준 95%에서 ±3.1%포인트다.

정동영 신임 통일부 장관이 25일 취임식을 앞두고 판문점 자유의 집에서 북쪽 판문각을 살펴보고 있다. [통일부제공]

우선 통일의 필요성에 대해선 국민의 절반 이상(62%)이 '통일이 필요하다'고 응답했다. 그 이유로는 평화적 상태구축(37.3%), 경제성장과 위상 향상(34.2%) 등이 꼽혔다. 남북통일의 속도에 대한 의견으로는 점진적으로 이뤄져야 한다(57%), 현재 상태가 좋다(26.5%), 가능한 한 빨리 이뤄져야 한다(15.4%) 순으로 응답했다. 특히 '남북한이 전쟁 없이 평화롭게 공존하는 것이 통일보다 더 중요하다'라는 주장에 대해서는 79.4%가 동의한다고 응답했다.

북한을 하나의 국가로 보느냔 질문에는 64.6%가 동의했다. 북한에 대한 인식으로는 '협력대상(42.6%)'이 가장 높았고 경계 대상(23.8%), 적대 대상(22.6%), 지원 대상(8.4%) 등이 뒤를 이었다. 북한이 더 통일을 추진하지 않겠다며 내세우고 있는 '적대적 두 국가 선언'에 대해선 80.0%가 인지했으며, 이 중 77.8%는 부정적으로 평가했다.


정동영 통일부 장관 등이 이에 대응하기 위해 주장하고 있는 '통일 지향의 평화적 두 국가관계'에 대해 찬성한다는 응답은 69.9%였다. 이를 위해 우리 정부가 가장 우선해야 할 정책으로는 대화채널 복원(26.8%), 국제 협력 및 공공외교 추진(24.0%), 군사적 긴장 완화(17.4%), 남북 간 인적·물적 교류 추진(15.0%), 국내 공감대 확산 및 교육 강화(11.3%) 등이 꼽혔다.


통일부는 "이번 여론조사 결과에서 확인한 평화, 통일, 북한과 남북관계에 대한 국민들의 인식을 바탕으로 국민과 함께하는 한반도 평화공존을 위한 노력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
