본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

성주군, '6·25 참전' 고 이득기 상병 71년만에 화랑무공훈장 전수

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.10 16:12

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6·25 참전유공자 고(故) 이득기 상병이 71년 만에 화랑무공훈장을 받았다.


성주군은 9일 초전면 문치경로당에서 6·25전쟁 당시 강원 양구지구 전투에서 공훈을 세운 이득기 상병에 대한 화랑무공훈장 전수식을 개최했다.

6·25 참전유공자 고(故) 이득기 상병의 아들인 이종호씨(왼쪽)가 아버지를 대신해 71년 만에 화랑무공훈장을 받는 모습. 성주군 제공

6·25 참전유공자 고(故) 이득기 상병의 아들인 이종호씨(왼쪽)가 아버지를 대신해 71년 만에 화랑무공훈장을 받는 모습. 성주군 제공

AD
원본보기 아이콘

성주군에 따르면 이 상병은 1952년 8월 11일 입대해 1954년 11월 1일 제대했으며, 6·25전쟁 중 수공작전 및 전투 수행 과정에서 뛰어난 용기와 봉사정신을 발휘한 공로가 인정돼 화랑무공훈장이 추서됐다.

이번 훈장 전수는 국방부가 진행 중인 '6·25전쟁 무공훈장 주인공 찾기 캠페인'을 통해 이뤄졌으며, 훈장은 이 상병의 자녀인 이종호씨에게 전달했다.


유가족 이종호 씨는 "나라를 위해 헌신하신 아버지의 명예를 찾아주기 위해 애써주셔서 감사드리며 오늘의 영예를 소중히 간직하겠다"고 소감을 전했다.


이병환 성주군수는 "나라를 위해 헌신한 고인의 공훈을 늦게나마 예우하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "희생과 헌신을 기억하고 유가족을 위한 보훈예우 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

연말엔 은행서 대출보다 '00 구하기' 전쟁

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기