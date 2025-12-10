경북 투자유치 30조 중 북부지역 7% 그쳐…김대일 경북도의원 "소외심각 독자적 성장전략 있어야"

경북도의회 김대일 의원(국민의힘·안동3)은 10일 열린 제359회 경북도의회 제2차 정례회 제3차 본회의 5분 자유발언을 통해 최근 행정통합 논의가 다시 움직이는 시점에서 "경북만의 독자적인 성장전략으로 도정 역량을 결집해야 한다"고 강력히 촉구했다.

김 의원은 "그동안 행정통합 논의로 북부권의 민심과 경제에 큰 상처를 남겼다"며 "지난 3년간 경북 전체 투자유치 30조 3000억원 중 북부권 비중은 7%, 안동은 1%에도 미치지 못했다"고 지적하며, 북부권 소외의 심각성을 강조했다.

도청이전 10년을 앞둔 도청신도시의 정주 여건 문제도 짚었다. 김대일 의원은 "신도시 내 집합상가 공실률은 올해 3월 기준, 30.7%에 이르고, 2단계 아파트 분양은 첫 삽도 뜨지 못한 상황"이라며 "실현 가능한 로드맵 재설계를 통해 신도시를 경북 발전의 핵심 거점으로 조속히 정비해야 한다"고 말했다.

이어 안동·영주·의성으로 이어지는 북부권을 중심으로 △바이오·백신 △푸드테크 △항공물류 △첨단 농식품 산업 등을 연계한 '북부권 신경제벨트' 구성을 제안하고, 경북체육회·도립예술단의 신도시 이전, 도립미술관 건립 등을 완성해 신도시를 문화, 체육, 관광 중심지로 탈바꿈시켜야 한다고 제안했다.

교육 분야 현안으로는 경북 최초 공립 대안학교인 (가칭)한국웹툰고 신설을 언급하며 미래 문화콘텐츠 인재 양성의 기회임을 강조했다. 김 의원은 "경북도, 경북교육청·안동시가 주민설명회 개최 등 지역 주민과 적극 소통하며 사업을 속도감 있게 추진해야 한다"고 당부했다.

김대일 의원은 "지금 필요한 것은 경북만의 독자적인 성장전략"이라며 "도청신도시를 경북 발전의 플랫폼으로 재정비하고, 바이오·문화·교육을 축으로 한 신산업 생태계를 구축할 때 경북 전체는 물론 대한민국의 균형 발전도 함께 이뤄낼 수 있다"고 발언을 마무리했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



