코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승

코스피, 4130선까지 밀려

10일 코스피는 기관·개인 동반 매도세에 4130선에서 하락 마감했다. 코스닥은 강보합세로 거래를 마쳤다.

코스피, 기준금리 결정 경계감 속 관망세

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.21% 빠진 4135.00에 장을 마감했다. 지수는 전장 대비 0.37% 오른 4159.05로 출발해 장 초반 4172.64까지 올랐으나, 등락을 거듭하다 장 후반 하락 폭을 키웠다.

기관이 3005억원, 개인이 878억원을 팔아 치우며 지수 하락을 주도했다. 반면 외국인은 3737억원을 순매수하며 지수 방어에 나섰다.

대부분 업종이 하락세를 기록했다. 전기·가스(-1.82%) 유통(-1.70%) 보험(-1.58%) 운송장비·부품(-1.53%) IT서비스(-1.47%) 증권(-1.30%) 금융(-1.27%) 등의 순으로 하락폭이 컸다. 반면 오락·문화(1.21%) 전기·전자(0.89%) 비금속(0.61%) 부동산(0.29%) 등은 상승 마감했다.

시가총액 상위 종목들은 희비가 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 108,000 전일대비 400 등락률 -0.37% 거래량 12,222,803 전일가 108,400 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 안정적 이익 기반 배당주에 주목할 때...투자금 넉넉하게 준비하려면"심각한 D램 공급부족…삼성전자·SK하이닉스 주가 상승 기폭제" 전 종목 시세 보기 close 가 0.37% 하락하며 10만8000원에 거래를 마쳤고, LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 441,500 전일대비 2,000 등락률 -0.45% 거래량 204,015 전일가 443,500 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지"금산분리 완화 기대감 유입…예상 수혜 기업 선별해야" 전 종목 시세 보기 close 도 0.45% 빠졌다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 302,500 전일대비 4,500 등락률 -1.47% 거래량 1,173,271 전일가 307,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 [이주의 관.종] 애플이냐 폭스콘이냐…기로에 선 현대차외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (-1.47%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 571,000 전일대비 6,000 등락률 -1.04% 거래량 148,383 전일가 577,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지약보합 출발 코스피…4100대 유지중 전 종목 시세 보기 close (-1.04%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 123,400 전일대비 400 등락률 -0.32% 거래량 700,984 전일가 123,800 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 [이주의 관.종] 애플이냐 폭스콘이냐…기로에 선 현대차외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (-0.32%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 923,000 전일대비 37,000 등락률 -3.85% 거래량 150,631 전일가 960,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 공정위, LIG넥스원·현대로템 조사…방산 '빅4' 갑질 정조준외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (-3.85%) 등도 약세를 보였다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 587,000 전일대비 21,000 등락률 +3.71% 거래량 3,985,583 전일가 566,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 증시 기대감 내년에도 유효? 미리 담아둘 종목 찾았다면코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 안정적 이익 기반 배당주에 주목할 때...투자금 넉넉하게 준비하려면 전 종목 시세 보기 close 는 자사주를 활용해 미국 증시 상장을 검토하고 있다는 소식에 3.71% 올라 58만7000원으로 거래를 마쳤다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,665,000 전일대비 5,000 등락률 +0.30% 거래량 31,933 전일가 1,660,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지약보합 출발 코스피…4100대 유지중 전 종목 시세 보기 close (0.30%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 2,469,956 전일가 76,700 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 약보합 출발 코스피…4100대 유지중고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (0.13%)도 상승 마감했다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "미 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC)를 대기하며 관망세가 고조됐다"며 "기준금리 결정과 점도표, 제롬 파월 Fed 의장 연설을 통해 향후 금리 경로를 가늠하고 움직이려는 심리가 강한 만큼 거래량 및 등락폭이 제한적이었다"고 설명했다.

이어 "FOMC에서 금리 인하 반대표가 많이 나오면 시장은 FOMC가 '매파적'이었다고 해석할 가능성이 있다"면서 "중요한 것은 '데이터'이며 지표가 금리 인하를 지지하는 방향으로 발표된 후엔 증시 분위기도 바뀔 것"이라고 내다봤다.

코스닥, 정책 기대감 유효…상승세 이어가

이날 코스닥은 정부 활성화 정책 확대 가능성과 그에 따른 유동성 개선 기대감이 지속되며 전장보다 0.39% 오른 935.00에 마감했다. 3거래일 연속 상승이다. 지수는 전 거래일보다 0.11% 오른 932.37에 출발한 뒤 장 초반 하락세를 나타내기도 했지만, 반등에 성공하며 점진적으로 상승폭을 키웠다.

외국인이 981억원을 사들이며 시장을 주도했고, 개인과 기관은 각각 503억원, 34억원을 순매도했다.

업종별로는 제약(2.20%) 오락·문화(0.79%) 운송·창고(0.72%) 의료·정밀기기(0.67%) IT서비스(0.59%) 제조(0.50%) 등이 오른 반면 건설(-1.15%) 출판·매체복제(-0.90%) 종이·목재(-0.68%) 전기·전자(-0.51%) 금융(-0.41%) 섬유·의류(-0.28%) 음식료·담배(-0.21%) 등은 하락 마감했다.

시총 상위 10개 종목 가운데서는 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 203,000 전일대비 16,800 등락률 +9.02% 거래량 1,576,353 전일가 186,200 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (9.02%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 471,500 전일대비 12,500 등락률 +2.72% 거래량 232,443 전일가 459,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지투자금 넉넉해야 수익도 ‘껑충’...4배 주식자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (2.72%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 188,900 전일대비 5,700 등락률 +3.11% 거래량 335,846 전일가 183,200 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (3.11%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 82,600 전일대비 1,700 등락률 +2.10% 거래량 562,727 전일가 80,900 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려 전 종목 시세 보기 close (2.10%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 280,500 전일대비 13,500 등락률 +5.06% 거래량 260,862 전일가 267,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (5.06%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 239,500 전일대비 12,000 등락률 +5.27% 거래량 276,245 전일가 227,500 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 넉넉한 투자금으로 수익도 더 크게...4배 투자금을 연 4%대 합리적인 금리로코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (5.27%)이 강세로 마감한 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 456,500 전일대비 500 등락률 -0.11% 거래량 338,181 전일가 457,000 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 부담 없이코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지 전 종목 시세 보기 close (-0.11%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 179,500 전일대비 2,600 등락률 -1.43% 거래량 674,670 전일가 182,100 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지투자금 넉넉해야 수익도 ‘껑충’...4배 주식자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-1.43%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 116,800 전일대비 1,000 등락률 -0.85% 거래량 5,756,780 전일가 117,800 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 안정적 이익 기반 배당주에 주목할 때...투자금 넉넉하게 준비하려면같은 기회를 더 크게 살리려면? 4배 투자금을 연 4%대 부담없는 금리로 전 종목 시세 보기 close (-0.85%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,000 전일대비 350 등락률 -0.71% 거래량 264,628 전일가 49,350 2025.12.10 15:30 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지약보합 출발 코스피…4100대 유지중 전 종목 시세 보기 close (-0.71%) 등은 내렸다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>