연천군, 전곡시외버스터미널 새단장 시작…30일까지 환경개선 추진

이종구기자

입력2025.12.10 14:34

경기 연천군은 지난 9일부터 30일까지 전곡시외버스터미널을 대상으로 환경개선 작업을 추진한다고 10일 밝혔다.

연천군청 전경. 연천군 제공

연천군청 전경. 연천군 제공

이번 정비는 터미널을 이용하는 군민과 방문객에게 더욱 깨끗하고 쾌적한 환경을 제공하기 위한 조치로 노후화된 시설을 전반적으로 정비해 이용 편의성을 높이는 데 목적이 있다.


주요 개선 내용은 △터미널 대합실 페인트 도색을 통한 미관 개선 △오래된 보드판 정비 △무분별하게 부착된 홍보물 정리 및 재배치 △이용객 만족도 향상을 위한 대합실 및 화장실 집중 청소 △유리면 곳곳에 남은 잔여물 제거 등이다.

특히 벽면 페인트 도색과 유리면 정비는 시설 전반의 밝기와 청결 수준을 크게 개선해 터미널의 전체 분위기를 새롭게 바꿀 것으로 기대된다.


연천군 관계자는 "이번 환경개선을 통해 터미널 이용 환경이 눈에 띄게 향상될 것"이라며 "향후에도 노후시설에 대한 정기적인 점검과 개선을 지속해 군민과 방문객이 안심하고 이용할 수 있는 대중교통 환경 조성에 힘쓸 계획"이라고 말했다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
