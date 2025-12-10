국내 첫 청록수소 협의체 ‘K-청록수소연합’ 출범

기술 고도화부터 산업 기반 조성까지

한국형 청록수소 생태계 구축 시동

SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 236,500 전일대비 6,500 등락률 -2.67% 거래량 11,698 전일가 243,000 2025.12.10 14:27 기준 관련기사 [클릭 e종목]"SK가스, 유동화·구조조정으로 이익 안정성 강화…목표가↑"[클릭 e종목]"SK가스, 예상 외 호실적…목표주가↑"[르포]'축구장 11개 부지 위 AI 심장' 국내 최초 SK AI 데이터센터 건설 현장 가보니 전 종목 시세 보기 close 와 포스코홀딩스는 10일 서울 강남구 포스코센터에서 SK에코엔지니어링, 포스코, 충청북도청, 국토교통과학기술진흥원, 한국생산기술연구원, 한국가스공사 등 15개 참여기관과 'K-청록수소협의체' 출범식을 개최하고, 청록수소 생태계 조성을 위한 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

10일 서울 강남구 포스코센터에서 열린 ‘K-청록수소협의체 출범 및 업무협약 체결식’에서 SK가스, 포스코홀딩스 등 주요 참여자들이 기념촬영을 하고 있다. SK가스 AD 원본보기 아이콘

이번 협의체는 탄소 배출 최소화와 안정적인 공급이 가능한 청록수소가 국내 에너지 시장에서 현실적이고 경제적인 수소로 부상함에 따라, 청록수소 기술 상용화 및 한국형 생태계 구축을 동시에 추진하기 위한 흐름 속에서 추진됐다. 특히 청록수소는 청정에너지로의 전환에 필수적인 수단으로 꼽히는 만큼, 이번 협의체 출범을 통해 저탄소사회 실현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다.

앞서 양사는 지난 8월, 수소 사업 관련 주요 산학 전문기관들과 함께 청록수소의 필요성과 저변 확대 방안을 논의하기 위한 청록수소 포럼을 개최한 바 있다. 이어 이번에 출범한 K-청록수소협의체는 실제 참여 기관 간 협력과 사업 추진을 위한 구체적인 플랫폼이자 청록수소 사업을 위한 경제정책 논의의 장을 구축했다는 데 의미가 있다.

이번 협약에 따라 참여 기관들은 ▲청록수소 생산 기술의 고도화와 실증 연구 ▲청록수소 실증사업 추진과 공동 투자 및 비즈니스 모델 개발 ▲청록수소 생태계 조성을 위한 산업 기반 마련을 핵심 목표로 상호 협력한다는 계획이다. 또한 이번 협의체 출범을 시작으로, 내년 초 전문가 용역을 통한 심층 분석, 정기 모임 및 대관 활동, 그리고 참여 기관 간 전략적 협력 방안 확정 등 구체적인 실행 로드맵에 따라 목표를 달성해 나갈 것을 약속했다.

김철진 SK가스 부사장은 "이번 청록수소 협의체 출범은 국내 수소 산업을 재도약시키고, 우리 산업과 에너지 전환에 새로운 이정표를 제시할 것"이라며 "SK가스는 K-청록수소협의체의 주관사로서, 한국형 청록수소의 기술 개발과 상용화, 정책 협력 등 전반적인 생태계가 구축될 수 있도록 노력하며 나아가 글로벌 에너지 시장에서 대한민국의 위상을 높일 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>