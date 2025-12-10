"쿠팡 피해자 모이세요 소송합시다"…대구참여연대, 손해배상청구 원고 모집

대구참여연대는 10일 쿠팡의 개인정보 유출사건과 관련 손해배상청구 집단소송 원고를 모집한다고 밝혔다.

대구참여연대는 "쿠팡의 소비자 개인정보 유출사태로 시민의 불안과 혼란이 커지고 있다. 국민 4분의 3에 이르는 3370만 여명의 이름, 연락처, 주소는 물론 주문목록, 공동주택 현관 비밀번호까지 유출된 그 자체도 큰 문제지만 쿠팡을 가장한 스팸·스미싱 문자를 받는 등 2차 피해의 우려도 커지고 있다"고 말했다.

대구참여연대는 이어 "쿠팡이 정보유출 해킹 후 6개월이 지나서야 인지한 것도 모자라 사태 공개 후 열린 국회의 현안질의에서 유출 경위와 침해 범위 등 기본적인 답변도 하지 못했으며, 지금까지도 재발방지와 피해배상 방안도 제대로 제시하지 않았다"며 "이에 더해 사과문을 감춘 점, 회원 탈퇴조차 어려운 점, 미국 본사의 무책임한 태도 등으로 인해 시민의 분노가 더욱 증폭되고 있다"고 덧붙였다.

대구참여연대는 쿠팡으로부터 개인정보유출 통지를 받은 시민들을 상대로 원고 모집에 나섰다. 청구 금액은 1인당 20만원이며 소송비용은 없다. 10일부터 24일까지 1차 모집을 하며 대구참여연대 구글폼을 통해 온라인으로 접수를 받는다. 소송대리는 하성협 변호사와 이동민 변호사가 맡는다.

대구참여연대는 쿠팡 본사의 김범석 의장은 즉각 사죄하고 사실관계를 투명하게 공개하며, 회원 탈퇴를 쉽게 할 수 있도록 시스템을 즉각 개선하라고 촉구했다.





