사회
사건사고

경찰, 캄보디아 감금된 20대 남성 구출…범죄 조직원 51명 검거

임춘한기자

입력2025.12.10 13:53

경찰청은 캄보디아 경찰과 스캠 단지 내 감금 중이던 20대 남성을 구출하고, 범죄 조직 혐의자 51명을 검거하였다고 10일 밝혔다.


경찰청.

이번 작전은 한국-캄보디아 양국 경찰이 검거 현장에 함께 참여한 대규모 합동 구출·검거이다. 코리아 전담반은 지난 4일 112신고 등을 통해 우리 국민의 감금 및 고문 등 사실을 확인한 뒤 긴급 구조 요청서 작성을 통해 캄보디아 경찰 측에 신속한 출동을 요청했다.

한국 경찰관들은 전방위 첩보 수집을 통해 정확한 감금 장소와 한국인 50여명이 스캠 등 범행을 저지르고 있다는 사실을 파악했다.


작전 당일 코리아 전담반 소속 한국 경찰관 4명과 캄보디아 경찰 9명, 경찰특공대 등 캄보디아 현지 경찰 100여명, 한국 국정원 요원 등이 함께 건물 1층 등은 주변 지역을 봉쇄한 뒤 일시에 검거했다.


경찰청 관계자는 "앞으로도 해외 법집행기관과의 긴밀한 협력을 통해 온라인 스캠·보이스피싱과 같은 국제 조직 범죄 척결에 앞장서겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
