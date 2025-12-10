강진 임대형 스마트팜, 청년농 첫 딸기 수확

전남 강진군 임대형 스마트팜에서 첫 딸기 수확이 나왔다. 올해 문을 연 스마트팜에 입주한 청년 농업인들이 첫 수확을 맞아 군과 현장에서 소통하는 시간을 가졌다.

10일 강진군에 따르면 군은 청년농 정착을 돕기 위해 전남도농업기술원과 함께 2024~2025년 총 9억원을 투입했다.

내재해형 스마트 온실 2동(각 1,200㎡ 이상), 양액재배 시설, 냉·난방 장치, 복합 환경제어 시스템 등 ICT 기반 시설을 갖춘 스마트팜 2동을 완공했다. 청년농 2명은 연 21만원 임대료로 3년간 시설을 임차해 딸기를 재배 중이다.

군은 지역 기후에 맞는 육묘·재배기술을 중심으로 고품질 생산을 위한 현장 지도를 이어가고 있다.

최영아 농업기술센터 소장은 "스마트팜이 청년농의 초기 부담을 덜고 안정적 창업의 디딤돌이 되길 바란다"고 말했다. 입주 청년 농업인들은 "임대 스마트팜을 통해 시행착오를 줄일 수 있어 큰 경험이 된다"고 밝혔다.





