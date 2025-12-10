경북－구미, 국방 신산업 기술개발 추진

방산혁신클러스터 성과 확산

방산생태계 구축 탄력

매출 증대·고용 창출·투자 유치 성과 달성

방산특화 인프라 구축

경북－구미 방산혁신클러스터사업단은 지난 9일 사업단 회의실(구미시 신평동)에서 '2025년 제3차 지역협의회'를 열고, 그간의 성과를 공유하고 내년도 예산 및 추진계획을 확정했다.

지역 방위산업의 혁신 성장을 위한 특화사업을 추진하며 본격적인 성과 확산에 나서고 있다.

경북－구미 방산혁신클러스터사업은 ▲방산 특화 연구·시험·실증 인프라 구축 ▲국방 신산업 기술개발 ▲방산 분야 신규 기업 진입 지원 등 전 단계 기업 성장 체계를 갖추고 운영 중이다.

그 결과 2023년 12월부터 2025년 11월까지 매출 증가 20개 사 367억원, 신규 고용 33개 사 173명, 투자유치 2건 63억원, 특허·논문·인증 58건 등 구체적인 성과가 나타나며 지역 기업의 방산 분야 진출을 촉진하고 있다.

특히 군과 체계기업의 수요를 기반으로 기획·발굴된 국방 핵심기술 개발 등에 약 100개 지역 기업이 참여함에 따라 방산 기술 역량을 강화하고 있다.

내년 초 준공 예정인 첨단방위산업진흥센터는 유·무인 복합체계 분야에 필요한 환경·신뢰성 및 전자파적합성 등 다양한 분야의 시험·인증 서비스를 제공하게 된다.

올해 8월 구축된 무인수상정 테스트베드는 개발 초기 단계 성능 시험을 지원하며 제품화 기간 단축에 도움을 주고 있다.

정성현 구미시 부시장은 "이번 협의회에서 논의된 의견이 사업 추진에 실질적으로 반영되길 바란다"며 "구미시도 기업 성장 기반을 강화하고 지역 방위산업 육성을 위한 정책적 지원을 이어가겠다"고 했다.

한편 경북－구미 방산혁신클러스터사업은 2023년부터 2027년까지 방위사업청, 경상북도, 구미시가 총 499억원(국비 245억원, 지방비 254억원)을 투입해 지역 기반의 국방 유·무인 복합체계 산업 생태계 구축을 추진하고 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



