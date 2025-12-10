정청래 “12·3 내란 잔재 발본색원…다시는 꿈도 못 꾸게 할 것”

10일 광주 현장 최고위서 “5·18 비상계엄 극복 원천”

“내란 청산은 정의로운 통합으로 가는 길”

사법·경제·문화 3단계 청산 필요성 강조

“특검·전담재판부 등 모든 수단 동원하겠다”

정청래 더불어민주당 대표가 10일 광주에서 열린 현장 최고위원회에서 "내란 잔재를 발본색원하겠다"며 "12·3 비상계엄 극복의 힘은 5·18에서 비롯됐다"고 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 10일 오전 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 호남발전특별위원회 성과보고회에서 발언하고 있다.

정 대표는 이날 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 현장 최고위에서 "12·3 비상계엄 내란을 극복할 수 있었던 원천적인 힘은 광주 5·18이었다"면서 "12·3 비상계엄은 헌법의 적을 헌법으로 물리친 민주주의의 승리"라고 강조했다.

이어 "이런 헌법을 만들게 한 1987년 6월 항쟁은 1980년 5·18이 없었다면 불가능했을 일"이라고 설명했다. "12·3 비상계엄을 극복하고 이재명 정부가 출범해 국가가 정상화된 것 또한 호남인들에게 감사하지 않을 수 없다"고 했다.

정 대표는 2차 세계대전 이후 독일의 나치 청산을 예로 들며 "우리도 독일처럼 해야 한다"고 말했다. 그는 "1단계 사법적 청산, 이후 2단계 경제적 청산, 3단계 문화적 청산까지 흔들림 없이 나아가야 한다"며 "이것이 이재명 대통령께서 말한 '내란 청산 후 정의로운 통합'의 길"이라고 밝혔다.

정 대표는 "1단계 사법적 청산도 시작에 불과하다"며 "사법부의 방해 책동도 보고 있다"고 말했다. 그러면서 "내란전담재판부와 2차 종합 특검 등 가용한 모든 방법을 동원해 지속해서 준동하는 내란 세력을 완전히 척결해야 한다"고 했다.

정 대표는 "다시는 이 땅에 친위 쿠데타, 비상계엄, 내란 같은 일이 일어나서는 안 된다"며 "꿈도 못 꾸게 하겠다"고 말했다.





